08.06.2026 06:00 Rentner-Paar aus Sachsen genießt Leben in der Türkei: "Wir als Deutsche kommen gut zurecht"

Petra und Herbert aus Sachsen leben seit drei Jahren in der Türkei. Mit ihrer Rente können sie hier gut leben, in Deutschland wäre das nicht möglich.

Von Karolin Wiltgrupp

Alanya/Dresden - Den Traum von einem Leben im warmen Süden haben viele. Für Petra (67) und Herbert Scheiding (68) aus Sachsen ist er wahr geworden. Seit drei Jahren wohnen die Rentner in Alanya und genießen ihren Lebensabend unter der türkischen Sonne.

Petra (67) und Herbert Scheiding (68) genießen ihren Lebensabend in der Türkei. © ZDF/Enrico Demurray Ihr Haus bei Dresden wurde ihnen durch die gestiegenen Energie- und Instandhaltungskosten einfach zu teuer, weshalb sie sich für einen Verkauf entschieden. Vom Erlös legte sich das Ehepaar eine 120-Quadratmeter-Wohnung in Alanya zu. Trotz steigender Preise aufgrund der wachsenden Inflation ist das Leben dort viel günstiger für die ehemaligen Tanzlehrer. "Wir als Deutsche kommen gut zurecht, weil der Euro stabil ist", erzählt Herbert in der ZDF-Reportage. Als ehemalige Besitzer einer Tanzschule waren die beiden viele Jahre selbstständig, zuvor arbeiteten sie als Angestellte. In Deutschland hätten Petra und Herbert mit ihrer monatlichen Rente kein so ein wohlhabendes Leben führen können, wie sie es jetzt an der türkischen Mittelmeerküste haben. "Man hätte nebenbei noch arbeiten müssen", so der 68-Jährige. TV & Shows Cristina hat beste Freundin 40 Jahre nicht gesehen: Ein Detail macht sie richtig traurig Doch es gibt ein Thema, welches viele in der Türkei lebende Senioren beschäftigt: die gesundheitliche Versorgung. Denn die ist etwas anders als in Deutschland.

Auswanderung in die Türkei muss man sich leisten können

Lebensmittel sind trotz gestiegener Preise in der Türkei noch immer günstiger als in Deutschland. © ZDF/Enrico Demurray "In staatlichen türkischen Krankenhäusern gibt es kein Pflegepersonal", verrät eine deutsche Auswanderin. Stattdessen übernimmt die Familie die Grundpflege. Das Personal hat fast ausschließlich medizinische Aufgaben. "Darüber muss man sich im Klaren sein." Wer in Deutschland als Rentner gesetzlich versichert ist, ist es in der Regel auch in der Türkei. Petra und Herbert haben noch zusätzlich eine private Krankenversicherung jeweils für rund 200 Euro im Jahr abgeschlossen, um vor allem im Hinblick auf das Alter wichtige Untersuchungen bezahlt zu bekommen. Trotz niedrigerer Lebenshaltungskosten muss man sich als Rentner eine Auswanderung in die Türkei auch leisten können. Um sich dauerhaft im türkischen Staat niederzulassen, müssen Einwanderer für rund 170.000 Euro eine Immobilie kaufen. TV & Shows Merlin schockt mit Pornosucht als Elfjähriger: "Ganzen Tag Energy getrunken und Pornos geguckt" "Wenn die Ausländer Rentner sind müssen sie keine weiteren Belege vorlegen außer den Rentenbescheid und damit kann man die Aufenthaltsgenehmigung erlangen", erklärt Maklerin Tanja Bozkurt.

Maklerin Tanja Bozkurt (M.) hat viele deutsche Kunden. © ZDF/Enrico Demurray