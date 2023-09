Alles neu im ARD-Mittagsmagazin: Doppelte Sendezeit mit diesem Team aus Leipzig

Tino Böttcher (40) wird das ARD-Mittagsmagazin aus Leipzig moderieren. Für den Sport ist die Ex-Bobfahrerin Mariama Jamanka (33) zuständig. © Bildmontage: MDR/Norbert Ittermann, MDR/Hagen Wolf

Ab Montag, den 8. Januar werde Tino Böttcher (40) die Sendung moderieren, teilte der ab dem neuen Jahr verantwortliche Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag mit. Der 40-Jährige ist MDR-Zuschauern bereits vom "MDR Sachsenspiegel" oder "MDR um 2" bekannt.

"Ich freue mich darauf, künftig pünktlich zur Mittagszeit die wichtigsten Themen des Tages servieren zu dürfen – und bin davon überzeugt, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern unser Menü aus aktuellen Informationen, hintergründigen Berichten, Talks und Service gut schmecken wird", sagte der 40-Jährige.

Dem gebürtigen Lichtensteiner (Landkreis Zwickau) steht für die Sport-Nachrichten des Tages Mariama Jamanka (33) zur Seite. Die Olympiasiegerin sowie mehrfache Welt- und Europameisterin im Bob war im April 2022 vom aktiven Sport zurückgetreten.



"Im kommenden Jahr stehen mit der Fußball-EM im eigenen Land und den Olympischen Spielen in Paris gleich zwei Großereignisse an, die viele Menschen begeistern", so Jamanka. "Zugleich interessiert sich das Publikum für Breitensport und Fitnessthemen, Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen. Ich freue mich außerordentlich, diese sportliche Vielfalt zeigen, einordnen und stärken zu dürfen."

Das Sport-Team ergänzt die ebenfalls vom MDR bekannte Sportjournalistin Stephanie Müller-Spirra (40).