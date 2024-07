"Alles was zählt": Leyla bangt um ihre Rückkehr aufs Eis - und bekommt Schockdiagnose!

Essen - Bei " Alles was zählt " bangt Leyla zu Beginn der neuen Woche um ihre Rückkehr aufs Eis. Wegen ihres Mittelfußbruchs fühlt sie sich erst schuldig und bekommt dann auch noch eine niederschmetternde Diagnose!

Abhilfe könnte Imani (Féréba Koné, 34) schaffen, die an einer Nährstofflösung für eine Knochenheilung forscht. Allerdings ist ihr Ansatz bisher noch kaum erprobt. Die Frage ist nun: Wie wird sich Leyla entscheiden?

Warten ist jedoch nicht gerade ihre Stärke – das weiß auch Miray (Sila Sahin, 38): "Oh Mann, du willst am liebsten morgen wieder aufs Eis, oder?", mutmaßt sie bei ihrem Krankenbesuch.

Trauen dem trügerischen Frieden noch nicht: Yannick (Dominik Flade, 32) und Isabelle (Ania Niedieck, 40). © RTL / Julia Feldhagen

Außerdem in der Folge: Yannick (Dominik Flade, 32) und Isabelle (Ania Niedieck, 40) wagen es kaum zu glauben: Geht nach allem, was bisher geschah, Casper (Bastian Semm, 44) den beiden endlich aus dem Weg? Es sieht aus, als ob der Stalker von Isabelle tatsächlich mit gepackten Koffern abreist.

Doch was dann passiert, lässt nichts Gutes erahnen. Im Taxi hält Casper zwei Flugtickets in der Hand. Eines für sich, das andere für Isabelle. Und nicht nur das: Auch eine Pistole ist in der Tasche zu sehen!

Läuft Isabelle in eine gefährliche Falle? Kann Yannick ihr helfen?

All das seht Ihr in der neuen Woche bei "Alles was zählt" immer um 19.05 Uhr bei RTL im TV. Alle aktuellen Folgen der Staffel könnt Ihr auch auf Abruf bei RTL+ streamen.