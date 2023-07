Alles was zählt: Als Kim plötzlich reinplatzt, verhält sich Ben ertappt

Essen - Die Eheprobleme von Ben und Kim nehmen auch in der neuen " Alles was zählt "-Woche vorerst kein Ende. Als Kim in einen vertrauten Moment zwischen Ben und Hanna reinplatzt, verhält sich ihr Mann ertappt - dabei handelt es sich bloß um ein Missverständnis.

Ben spricht Hanna (l.) Mut zu und ahnt nicht, dass seine Frau Kim genau in diesem Moment reinplatzt. © RTL/Julia Feldhagen

Nach ihrem verhängnisvollen Kuss bemühen sich Ben (gespielt von Jörg Rohde, 39) und Hanna (Sarah Victoria Schalow, 38) weiterhin um Schadensbegrenzung. "Sie ist so stur", kann Ben bei einem gemeinsamen Kaffee nur den Kopf schütteln, weil Daniela (Berrit Arnold, 52) ihrer Schwester noch immer die Schuld an der Fremdgeh-Aktion zuschreibt.

"Für sie fühlt es sich einfach an wie früher - Hanna taucht auf und ihre Familie zerbricht", kann Hanna Danielas Reaktion jedoch nachempfinden. "Jetzt habe ich nicht nur meinen Job verloren, sondern auch meine Schwester ... schon zum zweiten Mal."

Ben will Hanna Trost spenden, rückt näher an sie heran und umfasst ihre Hände mit seinen. Genau in diesem Moment schwingt plötzlich die Tür auf und Kim (Jasmin Minz, 30) platzt herein.

Sie wird Zeugin des missverständlichen Moments und auch Ben begreift prompt, dass seine harmlose Geste unbeabsichtigt wie ein Annäherungsversuch aussehen könnte.

Schnell löst er sich von Hanna und springt auf. Kim lässt das Verhalten ihres Mannes unkommentiert, doch Ben und Hanna plagen anschließend neue Gewissensbisse. Hanna springt über ihren Schatten und sucht Kim in ihrem Büro auf, um die Sache ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.