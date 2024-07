"Alles was zählt": Casper lauert Isabelle auf! Justus deutet krasse Veränderung an

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Casper ist weiterhin auf freiem Fuß und lauert Isabelle auf. Justus denkt derweil über einen krassen Schritt nach.

Von Jonas Reihl

Essen - Es geht weiter heiß her bei "Alles was zählt". Während Isabelle panische Angst vor Stalker Casper hat, will Justus als neuer Geschäftsführer des Steinkamp-Zentrums einen krassen Schritt gehen, um Gewinne einzufahren.

ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Kein neues Gutachten über Casper - Stalker bleibt weiterhin auf freiem Fuß!

Casper ist noch immer besessen von Isabelle. © RTL / Sebastian Meyer Die Rückkehr von Casper Seitz (Bastian Semm, 44) bringt weiterhin Unruhe in das Leben von Isabelle (Ania Niedieck, 40) und Freund Yannick (Dominik Flade, 30)! Immer wieder lauert Casper der Prunkwerk-Besitzerin auf und macht ihr Angst. Kilian (Marc Dumitru, 38) hat Caspers Psychiaterin Dr. Finkenberg (Nadine Klein, 38) daher gebeten, ein neues Gutachten zu erstellen, um Isabelle zu schützen. Doch der Rechtsanwalt hat eine schlechte Nachricht für Isabelle: "Es wird kein neues Gutachten geben", eröffnet er ihr. Eine Hoffnung gibt es aber noch: Kilian will das Gutachten juristisch anfechten. Doch das kann dauern. "Das darf doch alles nicht wahr sein! Ich verliere langsam meinen Verstand", ist Isabelle sauer. Alles was zählt Alles was zählt: Folgeschäden bei Simone nach riskanter Hirn-OP? Denn sie ist nach Caspers kürzlichen Auftauchen in ihrer Boutique sicher, dass er noch immer ihr alter Stalker ist. "Du musst jetzt die Nerven bewahren", ermahnt Kilian sie. "Wenn wir irgendetwas Unüberlegtes tun, spielen wir Casper nur in die Karten."

Kilian will Isabelle um jeden Preis schützen und das Gutachten über Casper juristisch anfechten. © RTL / Sebastian Meyer

Alles was zählt: Will Justus die Eissparte im Steinkamp-Zentrum etwa dichtmachen?

Justus (r.) überlegt, die Eissparte im Steinkamp-Zentrum zu schließen. Was werden Richard (l.), Simone (2. v. l.) und Jenny dazu sagen? © RTL / Julia Feldhagen Justus (Matthias Brüggenolte, 45) ist endlich der neue Geschäftsführer des Steinkamp-Zentrums und kostet seine neue Position so richtig aus. Er fühle sich gut so einsam an der Spitze, offenbart er gegenüber Ehefrau Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42). Doch der knallharte Geschäftsmann hält eine Überraschung bereit, die der Familie Steinkamp so gar nicht schmeckt: "Die Eissparte war immer Herzenssache deiner Mutter (Tatjana Clasing, 60). Und wie wir alle wissen, hat das Ganze nicht immer Geld abgeworfen. Wenn Chiara (Alexandra Fonsatti, 31) weg ist, springen uns die Sponsoren ab und dann wird es eng." Jenny ist entsetzt über die Worte ihres Mannes und will wissen, was er damit meint. Justus wird deutlich: "Du weißt ganz genauso gut wie ich, dass jeder Geschäftsbereich Geld abwerfen muss, sonst ist er langfristig nicht tragbar." Alles was zählt Alles was zählt: Horror für Jenny! DARAN denkt Justus mit Charlie Zwar beteuert er, dass er das eigentlich nicht wolle. Doch er werde diese Entscheidung treffen, wenn nicht kurzfristig neue Geldgeber auftauchen sollten. Vielleicht ist ja sogar Werkzeughersteller Dirk Plonnek (Maximilian Held, 57) die Rettung?

Wie wird es mit dem Steinkamp-Zentrum unter der Leitung von Justus weitergehen? © RTL / Julia Feldhagen

Alles was zählt: Doch keine Hochzeit für Daniela und Henning? Familie plant die Rettung

Henning und Daniela müssen doch nicht als Plonnek-Werbebanner heiraten. Fällt die Hochzeit nun komplett ins Wasser? © RTL / Julia Feldhagen Daniela (Berrit Arnold, 53) und Henning (Stefan Bockelmann, 47) sind aus dem Sponsorenvertrag mit Plonnek herausgekommen und müssen nun doch nicht als orangene Werbetafeln heiraten. Doch damit könnte nun die komplette Hochzeit ins Wasser fallen - immerhin haben die beiden Turteltauben noch immer einen hohen Schuldenberg. Glücklicherweise aber hat Lucie (Julia Wiedemann, 28) eine Idee, um die Hochzeitszeremonie doch noch zu retten: "Ich dachte, wir planen die Traumhochzeit! Und wenn alle mit anpacken, dann schaffen wir es doch auch ohne großes Budget, oder?" Gesagt, getan: Ben (Jörg Rohde, 40) und Kim (Jasmin Minz, 31) erklären sich sofort bereit, das Catering zu übernehmen. "Wir kennen doch jemanden, der Brautkleider verkauft", wirft außerdem Hanna (Sarah Victoria Schalow, 39) ein. Die Rede ist natürlich von Isabelle. Und Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) will Daniela und Henning in die Flitterwochen in sein neues Haus auf Kreta einladen - inklusive Flügen. Aber nur unter einer Bedingung: "Ich traue Daniela und Henning", fordert Richard. Ob es dazu wirklich kommen wird?

Lucie hat einen Plan, um ihrem Vater Henning doch noch seine Traumhochzeit zu ermöglichen. © RTL / Julia Feldhagen