Alles was zählt: Darum war Deniz-Schauspieler Igor Dolgatschew so lang weg

Essen - Rund sechs Wochen war Igor Dolgatschew (39) dem " Alles was zählt "-Set ferngeblieben, um Zeit mit seiner Frau und den drei Kindern zu verbringen. Am heutigen Freitag flimmert er in der RTL-Soap als Deniz Öztürk wieder über die TV-Geräte.

Deniz ist am Boden zerstört, dass Imani keine Zukunft für das Ex-Paar sieht. © RTL

In Helsinki hatte Deniz seine Eislauf-Masterclass unterrichtet und für die wochenlange Tätigkeit Ava (gespielt von Laura Egger, 34) zu seiner vorübergehenden Nachfolgerin als Trainerin des Steinkamp-Kaders erklärt.

Am Freitag nun taucht Deniz wieder auf. In einem Telefonat mit seiner Ex-Freundin Imani (Fereba Kone, 33), die sich nach seinem Seitensprung mit Model Zoe (Taynara Wolf, 26) von ihm trennte, kündigt er seine Rückkehr an, wolle aber unbedingt mit der Ärztin reden.

Aus seiner Wohnung zieht Imani allerdings vor der Rückkehr aus, kommt derweil im Loft unter. Somit findet der Eislauf-Coach eine menschenleere Wohnung vor, in die kurz danach Miray (Sila Sahin-Radlinger, 37) stößt. Seine Cousine sollte eigentlich nur kurzzeitig in der Wohnung leben, hat nun aber eine Festanstellung im Steinkamp-Zentrum.

Danach kommt es im St. Vinzenz zur Aussprache zwischen den Getrennten: "Das heißt, du siehst keine Zukunft mehr für uns? Du kannst das doch nicht so einfach aufgeben", sagt Deniz. Für Imani sei das Liebes-Aus "endgültig", sie könne ihm nicht mehr vertrauen.

Doch Deniz kämpft: "Ich liebe dich, ich habe in Helsinki Tag und Nacht an dich gedacht und dich so vermisst. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen!" Ist das letzte Wort wirklich gesprochen?