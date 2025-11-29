Alles was zählt: Eiskalter Serien-Ausstieg! Hanna geht, ohne tschüss zu sagen

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Für Hanna Kern ist die Zeit vorbei. Am Montag verlässt sie Essen, vermutlich für immer - und sagt nicht mal ordentlich tschüss.

Von Nico Zeißler

Essen - Für Hanna Kern ist die Zeit bei "Alles was zählt" vorbei. Am Montag verlässt sie Essen, vermutlich für immer - und sagt nicht mal ordentlich tschüss. Imani Okana und Vanessa Steinkamp kriegen sich in die Haare. Und zwischen Nathalie und Maximilian von Altenburg knistert es gewaltig. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Hanna Kerns letzte Worte

Hanna verlässt ihre eigene Abschiedsfeier, ohne tschüss zu sagen. © RTL Im Prunkwerk wird Hanna (gespielt von Sarah Victoria Schalow, 41) verabschiedet, die für einen Bar-Job nach Ibiza auswandert. Halbschwester Daniela (Berrit Arnold, 54), Schwager Henning (Stefan Bockelmann, 49), sowie Valea (Antonia Kolano, 19), Leyla (Suri Abbassi, 31) und Dragan (Florian Thunemann, 45) überreichen ihr ein Fotoalbum mit jeder Menge toller Erinnerungen an ihre fast dreijährige Zeit in der NRW-Stadt. "Dass du mich hier in Essen gefunden hast, ist das Beste, was mir passiert ist", liest sie Danielas Worte vor. Und ergänzt: "Du wirst mir fehlen." Alles was zählt (AWZ) Fan-Liebling kehrt "Alles was zählt" den Rücken: Das steckt hinter dem Turbo-Abschied Bei der anschließenden Party geht Hanna zur Bar, um Drinks für Imani (Féréba Koné, 35) und Jan (Daniel Noah, 38) zu besorgen. Die Aufgabe übergibt sie an Barkeeper Felix (Patrick Linke) - und macht sich klammheimlich aus dem Staub, ohne sich von allen zu verabschieden: "Man soll doch gehen, wenn's am schönsten ist." Sie hinterlässt Daniela einen Brief: "Es tut mir leid, dass ich einfach so gegangen bin. Ich dachte, damit mache ich es uns allen leichter." Sie bedankt sich in Worten für die tolle Zeit und lässt ein Kuscheltier zurück: "Coco Ben ist bei dir geblieben, um dich ein bisschen zu trösten."

AWZ: Imani Okana kommt hinter Vanessa Steinkamps Herz-Plan

Imani überrascht Jan mit einem Spontan-Urlaub. © RTL/Sebastian Meyer Imani erzählt Vanessa (Julia Augustin, 38), dass sie mit Jan verreisen will. Das passt Vanessa gar nicht, schließlich wäre er der perfekte Patient für ein Spenderherz, das ihrem Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) das Leben retten könnte. Nachdem sie zunächst zusagt, Imanis Dienste im St. Vinzenz zu übernehmen, legt sie wenig später ihr Veto ein - und bringt ihre Kollegin so dazu, doch in Essen zu bleiben. Imani kommt das Verhalten komisch vor, sie forscht nach - und findet heraus, dass Vanessa das Blut von Jan und Richard verglichen hat, was zu einer Übereinstimmung geführt hatte. Alles was zählt (AWZ) Doppelte Abschiedstränen! AWZ-Star verabschiedet sich in die Baby-Pause "Dass du darauf spekulierst, die Organe von meinem lebenden Freund zu verarbeiten, ist das Letzte. Jan ist noch nicht tot", schreit sie ihre Kollegin an: "Du willst, dass er stirbt, damit dein Vater lebt. Und selbst wenn er hier stirbt, kannst du doch nicht einfach sein Herz nehmen und es Richard einsetzen!" Vanessa hofft auf Imanis Verständnis, denn: "Ich werde sein Leben retten - um jeden Preis!"

Imani (l.) merkt, dass Vanessa etwas verschweigt. © RTL/Sebastian Meyer

Vanessa tut alles, um ihren Vater zu retten. © RTL/Sebastian Meyer

Alles was zählt: Nathalie und Maximilian von Altenburg kurz vor Liebes-Comeback

Nathalie und Maximilian kommen sich wieder nahe. © RTL/Sebastian Meyer Nathalie (Amrei Haardt, 36) ist sich unsicher, ob es eine gute Idee ist, weiter im "Punto d'Amore" zu arbeiten - zusammen mit Matteo (Riccardo Angelini, 43), von dem sie sich gerade getrennt hat. "Wenn der Typ hier nicht mehr auftaucht, du bedienst und ich hier koche, ist das für mich okay", sagt ihr Ex. Wenige Minuten später taucht "der Typ", Maximilian (Francisco Medina, 48), im Lokal auf. Für Matteo wird klar: So kann er nicht weiterarbeiten. Er feuert Nathalie, die Trost beim Vater ihres Sohnes Diego sucht. Das Ex-Paar schwelgt in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in Costa Rica. Gerade, als Nathalie Maximilian küssen will, zieht er zurück. Es sei besser, wenn er jetzt gehe. Und er sagt: "Ich werde so lange warten, bis du bereit bist, uns eine zweite Chance zu geben." Ist Nathalie aber dazu bereit, nach allem, was er ihr angetan hat?

Matteo muss die Trennung verkraften. © RTL/Sebastian Meyer