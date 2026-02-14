Alles was zählt: Jans (†) Bruder sorgt für Angst und Schrecken

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Imani und Mika treffen in der neuen Woche erstmals aufeinander. Außerdem gibt es Zoff zwischen Simone und Richard.

Von Nico Zeißler

Essen - Imani Okana und Mika Köster treffen in der neuen Woche bei "Alles was zählt" erstmals aufeinander. Außerdem gibt es Zoff zwischen Simone und Richard Steinkamp. Und bei Lucie Ziegler gibt es nach dem Autounfall Komplikationen. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Imani Okana trifft erstmals auf Jans Zwillingsbruder Jan

Jans Zwillingsbruder Mika treibt in Essen weiter sein Unwesen. © RTL Die Verwunderung darüber, dass der verstorbene Jan nach seiner Beerdigung dreimal gesehen und jeweils identisch beschrieben wurde, ist in Essen noch immer groß. Der Zuschauer weiß bereits: Es sind keine Hirngespinste, die Beobachtungen waren real. Allerdings läuft nicht Jan umher, sondern sein Zwillingsbruder Mika (ebenfalls gespielt von Daniel Noah, 39). Der dringt in Imanis (Féréba Koné, 35) Wohnung ein, wird aber von der Mieterin nicht entdeckt. Dragan (Florian Thunemann, 45) sieht Mika später auf der Straße, will ihn aufhalten, wird aber niedergeschlagen und bewusstlos zurückgelassen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Blutender Neuzugang! SIE stellt alles auf den Kopf Kurz darauf folgt das Aufeinandertreffen zwischen Imani und Mika. Er und Jan seien zerstritten gewesen. Bevor es zur Aussprache kam, starb der Arzt. Doch was will der Zwillingsbruder jetzt in Essen?

Imani hat das Gefühl, dass sie Jan ständig sieht. © RTL/Julia Feldhagen

Dragan wird von Mika niedergeschlagen. © RTL

Alles was zählt: Richard und Simone Steinkamp kriegen sich in die Haare

Simone ist fassungslos. © RTL Simone (Tatjana Clasing, 62) ist überrascht, dass Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65) in der Villa auftaucht. Kurz zuvor war er in ein Hotel gezogen, um einen kompletten Neustart anzugehen. Er will ein paar Familienbilder einpacken, was seine Noch-Ehefrau erzürnt: "Was machst du da? Sag mal, spinnst du? Das sind doch nicht deine Bilder, die stehen da schon ... seit immer!" Simone ist spürbar gekränkt von Richards Entscheidung, der jahrzehntelangen Liebe nach seiner Herztransplantation keine zweite Chance zu geben. Alles was zählt (AWZ) Nächster "Alles was zählt"-Knall: Auch dieser Fan-Liebling verlässt die RTL-Daily-Soap Bei der Eröffnung der neuen Sporthalle erfährt sie, dass Kilian (Marc Dumitru, 39) Maximilian (Francisco Medina, 48) mit einer erfundenen Kidnapping-Story ins Gefängnis bringen wollte. Simone erteilt dem Anwalt Hausverbot - vor versammelten Gästen und Presse.

Richard will Familienfotos mitnehmen. © RTL/Julia Feldhagen

Kilian erhält Hausverbot bei der Sporthallen-Eröffnung. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Lucie Ziegler hat Angst um ihr Bein

Lucie ist weiter ans Krankenbett gefesselt. © RTL/Julia Feldhagen Lucie (Julia Wiedemann, 29) kommt weiter nicht darauf klar, wegen ihrer Beinverletzung ans Krankenhaus-Bett gefesselt zu sein. Sie möchte an Videocalls teilnehmen, lässt sich von Papa Henning (Stefan Bockelmann, 49) und Stiefmama Daniela (Berrit Arnold, 54) Equipment bringen. Doch die beiden bremsen die arbeitsame Lucie, was diese wiederum verärgert. Der Call mit Ingo (André Dietz, 50) fällt aber aus, weil er von Henning erfährt, wie schlecht es wirklich um die Leiterin des Mallorca-Retreats steht. Das wird noch deutlicher, als sie ein Taubheitsgefühl im linken Bein hat. "Ich spür' die Decke links nicht auf dem Fuß, kneif mich mal bitte", kriegt sie Panik. Und will von Nathalie (Amrei Haardt, 36) wissen: "Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nerven beschädigt sind? Kann es sein, dass ich nie wieder laufen kann?"

Die Retreat-Leiterin spürt ihr linkes Bein nicht mehr. © RTL/Julia Feldhagen