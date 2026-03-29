Alles was zählt: Kilian nicht ansprechbar! "Er wacht vielleicht nicht mehr auf"

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Emma Stewart überrumpelt Matteo Borazio derartig, dass er von einer Hochzeit Abstand nehmen will.

Von Nico Zeißler

Essen - Bei "Alles was zählt" wacht Kilian Reichenbach nach seiner Not-OP ausgerechnet in Gegenwart seiner Partnerin Gabriella Perez auf, was seiner Cousine Isabelle gar nicht passt. Emma Stewart überrumpelt Matteo Borazio derartig, dass er von einer Hochzeit Abstand nehmen will. Und Joana Perez merkt mehr und mehr, was sie mit ihrer Unterstellung einer sexuellen Belästigung ausgelöst hat.

Alles was zählt: Kilian Reichenbach wacht auf, als Gabriella Perez bei ihm ist

Isabelle (l.) möchte nicht, dass Gabriella (r.) Kilian besucht. © RTL/Julia Feldhagen Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 42) ist schockiert vom Anblick ihres im Koma liegenden Cousins Kilian (Marc Dumitru, 39), der nach einem Tritt eines Räubers einen Milzriss und innere Blutungen erlitten hatte: "Ich habe ihn noch nie so gesehen." Sie will, dass sich Gabriella (Bianca Hein, 50) von ihm fern hält. Immerhin macht sie die Tennislehrerin für Kilians Zustand verantwortlich: "Wenn sie nicht gewesen wäre, würde er nicht hier liegen." Gabriella macht sich zudem Vorwürfe: "Er wacht vielleicht nicht mehr auf!" Kilian zuliebe stimmt Isabelle zu, dass Gabriella in das Patientenzimmer darf. Wenige Augenblicke später wacht ihr Freund auf. Alles was zählt (AWZ) AWZ: "Ich vertrete den Sexual-Straftäter, der sich an deiner Tochter vergriffen hat" Er merkt, dass Isabelle nichts für Gabriella übrig hat. Dennoch verlangt er von seiner Cousine, die Beziehung zu akzeptieren, "ansonsten bekommen wir ein echtes Problem".

Kilian liegt zunächst weiter im Koma. © RTL

AWZ: Krasse Wende bei Matteo Borazio und Emma Stewart

Matteo ist für Nathalie da, die sich Sorgen um Kilian macht. © RTL Für Matteo (Riccardo Angelini, 44) geht alles viel zu schnell. Bald steht die Hochzeit an und jetzt "überrascht" seine Emma (Luisa Binger, 35) ihn auch noch mit einer spontanen Wohnungsbesichtigung. "Wir haben keine Zeit mehr, wir heiraten bald. Und du willst ja wohl nicht, dass ich in deine Männer-WG einziehe", lacht die jahrelang verschollene Frau, mit der er eigentlich seine Zukunft verbringen will. Der Restaurant-Besitzer ist aber überrumpelt von der Situation. Bevor er auf die Situation klarkommt, unterschreibt Emma den Mietvertrag. Matteo versucht, sich seine Unzufriedenheit nicht anmerken zu lassen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Nackter Deniz steigt zu Joana unter die Dusche Als dann Emma in Matteos Handy stalkt und eine Sprachnachricht an Nathalie (Amrei Haardt, 36) abhört, in der er sagt, dass es ein Fehler sei, Emma zu heiraten, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie behält das Handy ihres Partners und sieht, dass seine Ex ihm schreibt "Ich liebe dich auch". Emma kann es nicht glauben. Wie wird sie sich für diese Schmach rächen?

Matteo ist von einer spontanen Wohnungsbesichtigung überrumpelt. © RTL

Emma ist fassungslos über Matteos Sprachnachricht an Nathalie. © RTL

Alles was zählt: Ergibt sich Charlie Beer dem Wunsch ihres Freundes Deniz Öztürk?

Joana merkt, was sie angerichtet hat. © RTL Valea (Antonia Kolano, 20) drängt Joana (Josephine Martz, 25) dazu, weiter die Geschichte aufrechtzuerhalten, Deniz (Igor Dolgatschew, 42) sei bewusst nackt zu ihr in die Dusche gestiegen. Doch die Tennisspielerin entwickelt Mitgefühl für ihren suspendierten Trainer. Und sie hadert: "Ich muss meine Mutter anlügen - von wegen, Deniz hätte mich falsch angefasst." Dem ist nämlich nicht so. Charlie (Shaolyn Fernandez, 27) bekommt vom BDE einen Maulkorb verpasst. Und viel schlimmer: Sie soll sich von Deniz, ihrem Partner, distanzieren. "Das ist Rufmord und das werde ich gerade stellen", kündigt die Eiskunstläuferin an. Dann streicht auch noch Simone (Tatjana Clasing, 62) Charlies Eiszeiten - so lang, bis sie sich von Deniz öffentlich distanziert. Knickt sie ein?

Deniz möchte, dass sich Charlie öffentlich von ihm distanziert, sonst könnte ihre Karriere vorbei sein. © RTL/Julia Feldhagen