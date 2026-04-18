Alles was zählt: Kilian rät Joana nach Nackt-Vorfall zur Falschaussage

Essen - Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Deniz Öztürk gehen in der kommenden Woche bei " Alles was zählt " in die nächste Runde. Zudem möchte Richard Steinkamp selbstbestimmt sterben. Und Emma Meyer hält ihre Baby-Lüge aufrecht.

Kilian weiß, dass Joana gelogen hat. © RTL

Kilian (gespielt von Marc Dumitru, 40) spricht mit Joana (Josephine Martz, 25) ab, dass sie ihre (falsche) Version der sexuellen Belästigung durch Deniz (Igor Dolgatschew, 42) auch vor Gericht durchzieht. Obwohl er mittlerweile weiß, dass der Trainer unschuldig ist.

"Als Anwalt müsste ich dir eigentlich raten, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Aber ich bin auch der Freund der Mutter, möchte sie vor der enttäuschenden Erkenntnis beschützen, wer ihre Tochter wirklich ist", sagt er.

Sie solle sich nun mit Valea (Antonia Kolano, 20) absprechen, damit beide dem Richter die identische Version präsentieren, in der Deniz schwer beschuldigt wird.

Valea mischt Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) Tabletten ins Getränk, weil sie ihre Konkurrentin durch Doping ausschalten will. Doch aus Wut, dass sie Joana beim Lügen unterstützt, kippt sie ihrer Teamkollegin das Wasser in die Schlittschuhe. Der Plan ist nach hinten losgegangen.

Gleichzeitig kann Charlie beweisen, dass Valea den Kuss zwischen Joana und Deniz gar nicht gesehen haben kann. Doch die Eiskunstläuferin behauptet fälschlicherweise, während des Trainings auf Toilette gegangen zu sein und den Kuss sehr wohl gesehen haben zu haben.