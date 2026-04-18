Alles was zählt: Kilian rät Joana nach Nackt-Vorfall zur Falschaussage
Essen - Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Deniz Öztürk gehen in der kommenden Woche bei "Alles was zählt" in die nächste Runde. Zudem möchte Richard Steinkamp selbstbestimmt sterben. Und Emma Meyer hält ihre Baby-Lüge aufrecht.
ACHTUNG, SPOILER!
AWZ: Kilian Reichenbach unterstützt Joana Perez' Lüge
Kilian (gespielt von Marc Dumitru, 40) spricht mit Joana (Josephine Martz, 25) ab, dass sie ihre (falsche) Version der sexuellen Belästigung durch Deniz (Igor Dolgatschew, 42) auch vor Gericht durchzieht. Obwohl er mittlerweile weiß, dass der Trainer unschuldig ist.
"Als Anwalt müsste ich dir eigentlich raten, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Aber ich bin auch der Freund der Mutter, möchte sie vor der enttäuschenden Erkenntnis beschützen, wer ihre Tochter wirklich ist", sagt er.
Sie solle sich nun mit Valea (Antonia Kolano, 20) absprechen, damit beide dem Richter die identische Version präsentieren, in der Deniz schwer beschuldigt wird.
Valea mischt Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) Tabletten ins Getränk, weil sie ihre Konkurrentin durch Doping ausschalten will. Doch aus Wut, dass sie Joana beim Lügen unterstützt, kippt sie ihrer Teamkollegin das Wasser in die Schlittschuhe. Der Plan ist nach hinten losgegangen.
Gleichzeitig kann Charlie beweisen, dass Valea den Kuss zwischen Joana und Deniz gar nicht gesehen haben kann. Doch die Eiskunstläuferin behauptet fälschlicherweise, während des Trainings auf Toilette gegangen zu sein und den Kuss sehr wohl gesehen haben zu haben.
AWZ: Richard Steinkamp möchte per Sterbehilfe von der Erde gehen
Imani (Féréba Koné, 35) teilt Richard mit, dass sein Spenderherz in einem "sehr schlechten Zustand" sei. "Es wurde schon eine Verengung der Herzkranzgefäße festgestellt." Jans Herz werde wohl abgestoßen. "Du brauchst so schnell wie möglich ein neues Spenderherz – das ist deine einzige Chance."
Da bei einer Zweittransplantation die Überlebenschancen sinken, informiert sich der zurück in die Steinkamp-Villa gezogene Patient über professionelle Sterbehilfe, während Simone von seiner vollständigen Genesung überzeugt ist.
Simone (Tatjana Clasing, 62) erfährt von Vanessa (Julia Augustin, 38), dass ein befreundeter Professor in Oxford an einer Studie arbeitet, die die Lebenserwartung herzkranker Patienten wie Richard verlängert – mit Einsetzen eines tierischen Herzes. Er macht sich darüber lustig: "So ein kleines zuckendes Ding einer Laborratte ist genug für Richard Steinkamp?" Doch es gehe um ein Schweineherz.
Simone schnüffelt in Richards PC und entdeckt, worüber er sich gerade informiert. Verständlicherweise ein Riesenschock für sie.
Hält er dennoch an seinem Todesplan fest?
Alles was zählt: Emma Meyer will schwanger werden, um Baby-Lüge zu stärken
Isabelle (Ania Niedieck, 42) ist weiter fest davon überzeugt, dass Emma (Luisa Binger, 35) bezüglich ihrer Schwangerschaft lügt. "Bist du komplett verrückt geworden? Natürlich bin ich schwanger!", behauptet sie.
Nathalie (Amrei Haardt, 36) schaut nach ihrem Krankenhausaufenthalt in Emmas Patientenakte. Und liest, dass ihre Nebenbuhlerin tatsächlich schwanger ist. Diesen Eintrag hatte sie sich allerdings erkauft.
Emma hat Angst, aufzufliegen. Sie telefoniert mit einer Samenbank. Dass sie in dem Gespräch erwähnt, so schnell wie möglich schwanger werden zu wollen, hört Nathalie mit. Fliegt jetzt alles auf?
Unterdessen gibt es immer noch kein Lebenszeichen von Matteo (Riccardo Angelini, 44).
Emma zu Tochter Valea: "Vielleicht müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass er nicht wiederkommt."
Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL