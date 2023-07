Alles was zählt: Leidenschaftlicher Kuss! Yannick wird bei Isabelle schwach

Essen - Liebes-Comeback in Sicht? Nach ihrem hinterhältigen Eizellen-Schwindel setzt Isabelle in der neuen "Alles was zählt"-Woche alles daran, Yannick für sich zurückzugewinnen. Plötzlich fällt ein leidenschaftlicher Kuss und auch ein Brief von Isabelle scheint ihren Ex-Freund ins Grübeln zu bringen.