Alles was zählt: Leyla-Schauspielerin wegen Kuss-Szene irritiert - "Mache mich für den Shitstorm bereit"

Der Kuss beginnt also als eine plumpe "Retourkutsche", wie Yannick-Darsteller Dominik Flade erzählt. Suri deutet jedoch an, dass noch wesentlich mehr dahinter stecken könnte.

So richtig vorbei scheint es mit "Yannibelle" seither aber nicht zu sein. Obwohl Yannick jegliche Versöhnungsversuche seiner Ex vehement abblockt, ist ihm der Schmerz über die Trennung weiterhin deutlich anzumerken.

Isabelle (r.) ist verletzt darüber, dass ihr Ex mit Leyla anbandelt. © RTL/Julia Feldhagen

Zwar glaubt die Soap-Beauty nicht, dass ihre Rolle Leyla "von Anfang an in ihn [Yannick, Anm. d. Red.] verknallt war, aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass es noch irgendwo hinführt für sie".

Gleichzeitig war sie über das Drehbuch für ihre "ersten Intimszenen jemals in diesem Leben" regelrecht sauer: "Das tat mir so leid, das zu spielen! Warum ist Leyla so grausam auf einmal, so quälend? Ich dachte mir nur, lass die arme Frau [Isabelle] in Ruhe - klar, die hat Mist gebaut, aber jetzt nochmal den Finger in die Wunde legen …?"

Dass Leyla und Yannick Isabelle mit ihrem Kuss absichtlich eins auswischen, kann Suri mit ihrer bisherigen Rolle nur schwer in Einklang bringen.

Sie selber war demnach stets eine Verfechterin von "Yannibelle", wie auch zahlreiche AWZ-Fans. "Ich mache mich jetzt schon für den Shitstorm bereit, wenn jetzt Leyla zwischen das Traumpaar der Serie grätscht."

Gleichzeitig sagt Suri: "Man kann auch nicht immer der Sympathieträger sein, man muss auch mal ein bisschen Feuer legen."

Die Drama-geladene Kuss-Szene zwischen Yannick und Leyla gibt es in den kommenden Tagen zu sehen. "Alles was zählt" läuft immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL. Die einzelnen Folgen sind schon vorab bei RTL+ verfügbar.