Alles was zählt: "Meine Halbschwester versucht, meiner Tochter den Mann auszuspannen!"

Essen - Der Kuss zwischen Ben und Hanna sorgt auch in der neuen " Alles was zählt "-Woche für heftige Reaktionen. Daniela ist fassungslos und gibt ihrer Halbschwester die Schuld, obwohl Ben Hanna verteidigt und seiner Schwiegermutter eine deutliche Ansage macht.

Ben hat Hanna geküsst und ist danach bei seiner Ehefrau Kim ausgezogen. © RTL/Julia Feldhagen

"Weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass du nie in Essen aufgetaucht wärst!" - diese brutalen Worte schmetterte Daniela ihrer Halbschwester Hanna zuletzt an den Kopf.

Immerhin ist sie überzeugt, dass Ben nur wegen Hanna bei seiner Frau Kim ausgezogen ist. Seither wohnt er bei Imani und Deniz in der WG.

Obwohl die beiden Frauen gerade noch dabei gewesen waren, sich anzunähern, scheint Hanna jetzt offiziell bei Daniela unten durch zu sein. "Meine Halbschwester versucht, meiner Tochter den Mann auszuspannen", kann es Daniela noch immer nicht fassen und malt sich bereits weitere Horrorszenarien aus.

"Was, wenn das nicht nur ein Kuss war? Was, wenn die beiden eine Affäre haben? (...) Hanna ist für mich gestorben, diesmal endgültig."

Weil Daniela die Ehe ihrer Tochter Kim nicht scheitern sehen will, wendet sie sich in ihrer Hilflosigkeit an Simone. Diese ist völlig erschüttert über die (für sie) Neuigkeit, dass Ben ausgezogen ist: "Ich hab ja gewusst, dass die beiden Probleme haben, aber dass das so schlimm ist ..."