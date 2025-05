Alles was zählt: Urteilsspruch für Jenny ist da!

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: In der kommenden Woche steht nicht nur die Gerichtsverhandlung von Jennifer Steinkamp an, auch das Urteil wird gesprochen.

Von Nico Zeißler

Essen - In der kommenden Woche steht bei "Alles was zählt" nicht nur die Gerichtsverhandlung von Jennifer Steinkamp an, auch das Urteil wird gesprochen. Vorher geht ihre Mutter Simone einen Schritt, den ihr niemand zugetraut hätte. ACHTUNG, SPOILER!

Alles in Kürze Jenny steht vor Gericht wegen Brandstiftung.

Simone gibt zu, Justus erpresst zu haben.

Ingo sagt aus, dass Jenny Justus verziehen habe.

Simone macht ein Eingeständnis, um Jenny zu retten.

Jenny wird zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Mehr anzeigen

Alles was zählt: Geht Kilian Reichenbachs Verteidigungs-Strategie auf?

Jennys Gerichtsverhandlung startet. © RTL/Julia Feldhagen Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 43) möchte nicht, dass ihre Familie bei der Gerichtsverhandlung anwesend ist. "Ich weiß, welche Sorgen ihr euch macht und wenn ich euch dann im Gerichtssaal sitzen sehe ... Nee, das schaff ich nicht." Die Anklage lautet auf vorsätzliche Brandstiftung der Eishalle, die den Tod ihres Ehemannes Justus (Matthias Brüggenolte, 45) verursacht hat. Sie habe sich den Vorwürfen zufolge rächen wollen, weil er sie monatelang mit Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) betrogen hatte. Simone (Tatjana Clasing, 61) gibt zu, Justus erpresst zu haben, die Affäre mit Charlie durchzuziehen, damit die Läuferin kurz vor einem wichtigen Wettkampf nicht in ein Loch fällt. Ein Raunen geht durch den Gerichtssaal. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Totschlag?! "Was sollte sie auch anderes tun, als die Dämonin loszuwerden" Ingo (André Dietz, 49) sagt hingegen aus, dass Jenny Justus verziehen habe und an der Ehe arbeiten wollte. Der Staatsanwalt vermutet nun gar, dass Jenny und Ingo gemeinschaftlich Justus beseitigen wollten, um eine Beziehung führen zu können.

Ingo sagt zugunsten seiner Partnerin aus. © RTL/Julia Feldhagen

Simone möchte sich nicht als Monster präsentieren. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Simone Steinkamp macht für Jenny ein riesiges Eingeständnis

Entgegen Kilians Vorschlag sagt Jenny doch aus. © RTL/Julia Feldhagen Ingo merkt, dass die Felle davonschwimmen. Er fleht Simone an, Jenny zu retten. Simone könnte vor Gericht aussagen, dass sie ihre Tochter ein Leben lang manipuliert und entmündigt hat, wodurch sich ein solcher Hass aufbaute, der letztlich zur Brandstiftung führte. "Eine normale Mutter würde so was machen", glaubt er. Verteidiger Kilian (Marc Dumitru, 38) bestätigt Simone: "So, wie es gerade aussieht, wandert Jenny ins Gefängnis - die Frage ist nur, wie lange." Simone kann nicht fassen, was von ihr verlangt wird. "Ich soll mich in aller Öffentlichkeit als grausame Mutter präsentieren, die ihr eigenes Kind traumatisiert hat?" Laut Kilian sei dies der einzige Weg, ihre Tochter zu retten. Alles was zählt (AWZ) Simone im Zwiespalt bei "Alles was zählt": Besucht sie ihre Mutter noch ein letztes Mal? Und tatsächlich schreitet Simone am nächsten Verhandlungstag in den Saal. Sie erzählt, dass sie ihre Interessen über Jennys Gefühle gestellt, sie benutzt habe. Das Gericht verurteilt die Brandstifterin zu zwei Jahren Haft - allerdings nur auf Bewährung. Die Freude bei den Steinkamps ist groß. Was macht das jetzt mit der innerfamiliären Beziehung, insbesondere zwischen Jenny und ihrer Mutter?

Jenny bedankt sich bei ihrer Mutter. © RTL/Julia Feldhagen

Die Familie ist wiedervereint. © RTL/Julia Feldhagen

