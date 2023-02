Deniz nach schlimmem Unfall bei "Alles was zählt" nicht ansprechbar: "Es ist ernst!"

Essen - Mit guten Nachrichten im Gepäck sind Simone Steinkamp und Deniz Öztürk bei " Alles was zählt " gerade auf dem Rückweg nach Essen, als ihnen ein heftiger Unfall passiert.

Chiara (l.) und Leyla (r.) wollen Simone helfen. © RTL/Julia Feldhagen

Managerin Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 39) ist vorher nicht begeistert, dass ihre Klientin Leyla (Suri Abbassi, 28) das Jobangebot aus Eindhoven abgelehnt hat und zusammen mit Chiara (Alexandra Fonsatti, 28) im - derzeit noch gesperrten - Steinkamp-Kader bleiben will.

Gute Nachrichten kann Justus (Matthias Brüggenolte, 43) anschließend Simone (Tatjana Clasing, 59) übermitteln. Denn sämtliche Unterlagen und Audiodateien von Axels (Daniel Aichinger, 48) Abhör-Wanze hat er auf einen Stick gezogen. Diese belegen, dass Frieda Ludwig (Bettina Engelhardt, 51) Simone erpresst hat.

Mit den Beweisen will Simone den BDE in Frankfurt von ihrer Unschuld überzeugen und Präsidentin Frieda an den Pranger stellen. Chiara und Leyla wollen sie unterstützen und mitfahren, doch ihre Chefin lehnt ab. Dafür steigt Trainer Deniz (Igor Dolgatschew, 39) mit ins Auto.

Nach dem Meeting in der Bankenmetropole rufen die beiden Justus an, der die Läuferinnen informiert: "Die Kadersperre wurde aufgehoben, Sie erhalten Ihre Qualifikationspunkte und Sie fahren zur Deutschen Meisterschaft."