Alles was zählt: Ein Kuss, der alles verändert - aber nicht zum Positiven

Essen - Es passiert tatsächlich! Bei " Alles was zählt " kommen sich Chiara Nadolny und Ava Grothe nicht nur immer näher, der Flirt wird sogar mit einem Kuss gekrönt. Allerdings wendet sich das Blatt dramatisch.

Die Princess Charming von 2021 Irina Schlauch (r.) überrascht ihre gute Freundin Ava Grothe im Steinkamp-Zentrum. © RTL/Julia Carola Pohle

Am Freitag war es beim Treffen von Chiara (gespielt von Alexandra Fonsatti, 29) und Ava (Laura Egger, 32) in der No.7 zu einem Stromausfall gekommen. Die Teambuilding-Maßnahme wurde zum unverhofft romantischen Candlelight-Dinner.

Chiara ist fasziniert, dass es zwischenmenschlich so gut mit ihrer Co-Trainerin passt. Aber sie hat Angst. "Ich will mich nicht in sie verlieben", sagt sie zu Nathalie (Amrei Haardt, 33). Zu diesem Zeitpunkt weiß die bisexuelle Eiskunstläuferin auch noch nicht einmal, ob Ava auf Frauen steht.

Immer wieder werfen sich die Frauen in den Stunden danach Blicke zu.

Irina Schlauch, Princess Charming 2021, besucht Ava danach und versteht das Problem nicht. "Wie sollen wir denn professionell zusammenarbeiten, wenn wir ein Paar sind?", fragt sich die Trainerin, die Angst hat, dass die Läuferin nach einem Streit schlechte Leistung abliefern könnte.

Am Abend folgt eine Pride-Party, zu der neben den Freundinnen Ava und Irina auch Chiara erscheint. Irina versucht zu verkuppeln. Ava bremst sie aber: "Du glaubst doch nicht wirklich, dass Chiara Nadolny auf mich steht!?"