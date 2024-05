Alles was zählt: Horror-Diagnose für Simone! "Sie bohren mir ein Loch in den Kopf?"

Essen - Das Drama um Simone Steinkamp bei " Alles was zählt " verschlimmert sich in der kommenden AWZ-Woche weiter. Dies geht auch mit einem absoluten Reinfall für Kilian Reichenbach einher.

Am nächsten Morgen bittet Simone ihren Mann, sie in die Klinik zu fahren. Dort bricht sie auf dem Flur zusammen. Als die Geschäftsfrau zu sich kommt, tituliert sie den Termin als "reine Zeitverschwendung".

"Ich habe solche Kopfschmerzen, aber ich bin nicht verrückt. Ich weiß, dass ihr alle denkt, ich bin verrückt", weint sie aufgelöst. Er will sie unbedingt ins Krankenhaus bringen. "Du darfst mich nicht zwingen", fleht sie ihn völlig verzweifelt an. Immerhin folgt sie ihm zurück nach Hause.

Anschließend durchatmen! Wünsche: "So weit deutet nichts auf eine Schädigung des Hirns hin. Mit ein paar temporären motorischen Einschränkungen ist zu rechnen, aber die bekommen wir mit Reha-Maßnahmen in den Griff."

Am nächsten Morgen wacht er mit einer enormen Genugtuung neben Hanna auf: "Lass uns feiern, dass die Steinkamps mir zu ewigem Dank verpflichtet sind", wähnt sich Kilian, der durch Simones Krankheit an wichtige Unterschriften für seinen Erfolg gekommen war.

Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), in der kommenden Woche wegen Christi Himmelfahrt (9. Mai) nur am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag ab 19.05 Uhr bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.