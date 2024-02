Alles was zählt: Kilian und die nächste Rache

Essen - Nächste Eskalationsstufe bei " Alles was zählt "! Nachdem Familie Steinkamp/Albrecht Kilian Reichenbach einen Strich durch seinen Grundstücks-Kauf gemacht hat, will er weiter Rache. Und plant den nächsten Coup.

Jenny bekommt eine Nachricht auf ihr Handy. Demnach kündigt das St. Vinzenz Krankenhaus eine neue Forschungsreihe an. "Das klingt nach Ärger", stellt Jenny fest. Denn davon weiß die Klinikchefin gar nichts.

Alles was zählt

Kilian (Marc Dumitru, 37) will einen Keil zwischen das Mutter-Tochter-Gespann treiben. Und leitet den ersten Schritt ein.

An der Steinkamp-Bar lobt Kilian im Gespräch mit Simone die ruhige und friedliche Atmosphäre. "Das wird auch so bleiben", macht ihm die Steinkamp-Chefin klar und schreitet von dannen. Der Anwalt grinst ihr hinterher: "Das werden wir ja sehen!"

Kann Kilian die Steinkamps spalten? © RTL/Julia Feldhagen

Jenny begegnet ihrer Mutter am Imbisswagen. Sie macht Simone aufgrund der vorangegangenen Mitteilung Vorwürfe. "Das ist meine Entscheidung, das hast du selbst gesagt. Du wolltest sie respektieren. Du kannst nicht aufhören, du zu sein!"

Simone ist total überrumpelt, weiß gar nicht, wovon ihre Tochter spricht. Es geht um eine von Simone herausgegebene Pressemitteilung. Dafür sei sie aber nicht verantwortlich, versichert die Geschäftsfrau.

Aufgrund der Problematik fährt Jenny nicht mit zum geplanten Wellness-Trip mit Isabelle (Ania Niedieck, 40), Imani (Féréba Koné, 33) und Hanna (Sarah Victoria Schalow, 39).

Kilian will die Steinkamps definitiv weiter leiden sehen. Mal sehen, was er noch in petto hat.

Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL, oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.