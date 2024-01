Alles was zählt: Nächster Rückschlag für Ex-Knacki Jenny

Essen - Kaum ist Jennifer Steinkamp bei " Alles was zählt " aus dem Gefängnis entlassen worden, wird sie durch Negativ-Presse wieder an den Pranger gestellt.

Alles was zählt

"Ich will ihr den Artikel in den Hals stecken, bis sie erstickt", sagt Jenny, die sich jetzt erst einmal sortieren muss. Sie schlägt dann vor, dass die Polizei ein Statement zum Ermittlungsverfahren gegen Nina Breuer abgeben soll. Und die Steinkamp-Anwälte sollen derweil Kelly Weiss die Hölle heiß machen.

Reporterin Kelly Weiss (gespielt von Anna Katharina Schwabroh, 43) hatte nach Kilians (Marc Dumitru, 37) Hinweis, die Steinkamps hätten Doppelgängerin Nina Breuer dafür bezahlt, für Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42, in Doppelrolle) ins Gefängnis zu gehen, einen dementsprechenden Bericht geschrieben.

Der Journalist (l.) stellt Jenny Fragen. © RTL/Julia Carola Pohle

Am Mittwoch schlägt Simone ein gesichertes Interview mit einem Journalisten und dem Juwelier vor. Jenny lehnt strikt ab. Doch sie sieht später ein, dass es eine super Chance wäre, alle von ihrer Unschuld zu überzeugen.

In dem per Kamera begleiteten Gespräch erzählt sie von den Geschehnissen. Doppelgängerin Nina habe die optische Ähnlichkeit ausgenutzt, den Juwelier zu überfallen, ihm K.-o.-Tropfen zu verabreichen und ihr die Tat in die Schuhe zu schieben.

Der Schmuckhändler zweifelt an ihren Ausführungen, was ihre Angst verstärkt, wieder ins Gefängnis zu müssen. In einer Pause sagt er ihr dann: "Es ist zwar alles ziemlich verwirrend, aber ich glaube Ihnen!"

Die Freude ist groß. Doch Kelly Weiss hat einen weiteren Artikel geschrieben. Diesmal allerdings über die Versöhnung zwischen Jenny und dem Juwelier. Ist der Albtraum nun endgültig vorbei?