"Alles was zählt"-Neuzugang rastet direkt aus: "Arrogante B***h

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: In der RTL-Soap ist ab Mittwoch Shaolyn Fernandez (26) zu sehen, die eine Hauptrolle bekommt und Charlotte "Charlie" Beer spielt.

Von Nico Zeißler

Essen - Die nächste Neue bei "Alles was zählt"! In der RTL-Soap ist ab Mittwoch Shaolyn Fernandez (26) zu sehen, die eine Hauptrolle bekommt und Charlotte "Charlie" Beer spielt. Die Eiskunstläuferin will unbedingt Isabelle Reichenbach als Managerin gewinnen. Gar nicht so einfach! ACHTUNG, SPOILER!

Kim (l.) und Daniela (2.v.l.) sind nicht sehr begeistert von Charlotte "Charlie" Beer. © RTL/Julia Feldhagen Schon seit ihrer Kindheit fährt Shaolyn Fernandez auf Schlittschuhen. Die Hauptrolle in der bekannten Vorabend-Seifenoper ist für sie "natürlich die perfekte Mischung", wie die 26-Jährige in einem RTL-Interview sagt. Sie ist sogar extra nach Köln gezogen. Ihre AWZ-Figur ist Vollwaise, nachdem ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben waren, als sie gerade 16 Jahre alt war. Mit ihrem fragwürdigen Selbstbewusstsein und teils verbotenen Sprungkombinationen legt sie sich auch gern mit autoritären Personen an, schreckt vor scheinbar nichts zurück. Nicht mal vor Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 40). Am Mittwoch taucht Charlie nämlich plötzlich an Kilians (Marc Dumitru, 37) Wohnungstür auf, will dessen Cousine sprechen, doch die ist gerade nicht daheim.

Yannick verkündet Charlie, dass er Isabelles Freund ist. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Charlie bezeichnet Isabelle als "arrogante Bitch"

Charlie will sich (erfolglos) bei Justus (l.) entschuldigen. © RTL/Julia Feldhagen Am nächsten Tag begegnen sich die Frauen vor dem Steinkamp-Zentrum. "Frau Steinkamp, heute ist Ihr Glückstag. Ich möchte, dass Sie meine Managerin werden", platzt es aus der selbstbewussten Athletin heraus. Sie sei eine "krass gute Eiskunstläuferin - oder zumindest auf dem Weg dahin". Isabelle kann nur grinsen: "Sehe ich aus wie jemand, der jemanden 'auf den Weg dahin' managt? Ich glaube nicht." In einem folgenden Gespräch mit Yannick (Dominik Flade, 31) offenbart er ihr, dass er mit Isabelle zusammen ist. Die Läuferin schwärmt: "Sie setzt sich knallhart für ihre Läuferinnen ein und ihr ist egal, was andere von ihr halten." Doch die Managerin, die bereits Leyla (Suri Abbassi, 29) zu ihren Klientinnen zählt, stellt klar: "Lassen Sie mich in Ruhe. Und meinen Freund auch!" Charlie lässt nicht locker. Und wird ausfällig: "Kapieren Sie es endlich, oder sind Sie wirklich so 'ne arrogante Bitch? Ich will niemand anderen, ich will Sie!" Ist Isabelle jetzt abgeschreckt oder beeindruckt?