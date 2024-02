Alles was zählt: Potthässliche Perücke! Was denkt sich Isabelle dabei?

Essen - Ist Conchita van Aalen eine potenzielle Giftmörderin? Diese Frage wird in dieser Woche bei " Alles was zählt " mehr und mehr beantwortet.

Isabelle hofft, dass Yannick ihr den Plan ausreden kann. © RTL/Julia Feldhagen

Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 42), Imani (Féréba Koné, 33) und Isabelle (Ania Niedieck, 40) fahren am Montag zum Abschleppdienst, wo Conchitas (Sarah Maria Besgen, 44) Unfallwagen untergestellt wurde. In dem Auto wollen die Frauen nach dem Gift suchen, das sich die Verletzte vor dem Crash von einer Apothekerin besorgt hatte. Wofür, ist noch immer unklar.

"Wir können nicht einfach dabei zusehen, wie Conchita ihre Schwiegereltern vergiftet", legt Jenny die wichtige Bedeutung der Aktion dar.

Als Imani gerade über den Zaun des Grundstücks klettern will, kommen kläffende Hunde angerannt. Die Aktion müssen sie schnell abbrechen. Ebenso ergeht es Conchitas Komplizen. "Ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn jemand anderes das Gift im Auto findet?", fragt sie den Anrufer erbost.

Neue Nacht, neuer Anlauf. Jenny will Hackfleisch-Bällchen mit Schlaftabletten versehen, um die Hunde außer Gefecht zu versetzen. Allerdings werde Conchita noch am heutigen Tage entlassen, berichtet Imani, die der Gangsterin zuvorkommen will. Und muss.