Alles was zählt: So schlimm beleidigt Lucie ihren Papa Henning!

Essen - Dass Lucie Ziegler bei " Alles was zählt " über ihren angeblichen Abschluss an der New Yorker Business School gelogen hat, weiß nur Bruder Yannick. Das Versteckspiel hält sie aufrecht. Und greift sogar ihren Vater Henning böse an.

Richard ist begeistert von Rückkehrerin Lucie. Noch! © RTL/Julia Feldhagen

Er habe sich in einer Notsituation anders entschieden, "weil man niemanden enttäuschen will und nicht zugeben will, dass man versagt hat". Das Vater-Tochter-Gespann legt sich die Worte gegenseitig in den Mund, steckt immerhin jeweils in einer ähnlichen Situation.

Der Handwerker spielt auf den von ihm verursachten Wasserschaden in der "Sieben" an, der entgegen seiner Aussage nicht von der Versicherung übernommen wurde. "Ich war so verzweifelt, dass ich sogar zu einem Kredithai gegangen bin." Lucie erfährt, dass er 90.000 Euro Schulden bei Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) hat und wird deutlich: "Wie kann man nur so dumm sein?"

Lucie macht ihrem Vater große Vorwürfe, denn im Vergleich zu ihrer Kindheit scheint sich nichts geändert zu haben. "Kannst du jetzt mit mir in den Urlaub fahren, ohne dich an einen Kredithai zu wenden? Kannst du mich in irgendeiner Form unterstützen, ohne bei Richard an der Tür zu klingeln?"

Er sei halt kein Richard Steinkamp, entgegnet ihr Papa. Und Lucie ist eiskalt: "Ja, leider!"