AWZ-Star erlitt Fehlgeburt: Jasmin Minz war alleine, als sie ihr Baby verlor

Alles was zählt Star Jasmin Minz hat vor der Schwangerschaft mit ihrem Sohn eine Fehlgeburt erlitten. Nun singt sie in einem Song über den Schicksalsschlag.

Von Nicole Reich

Essen – Am 4. Mai 2022 ist "Alles was zählt"-Star Jasmin Minz (29) Mutter eines kleinen Sohnes geworden. Tatsächlich war es jedoch nicht ihre erste Schwangerschaft - die Soap-Darstellerin hat in der Vergangenheit bereits eine Fehlgeburt erlitten.

Jasmin Minz' (29) erste Single "Mutterglück" erscheint am 23. März. © Presse/Daniel Wolters Die 29-Jährige ist nach ihrer einjährigen Baby-Pause gerade erst in ihrer Rolle als Kim Steinkamp zu "AWZ" zurückgekehrt und musste direkt einen Schock verkraften. Neben der Schauspielerei hat Jasmin jedoch noch ein anderes Steckenpferd: die Musik. Am morgigen Donnerstag (23. März) will sie ihre allererste Single "Mutterglück" veröffentlichen. Doch hinter dem positiven Titel verbirgt sich ein tragischer Schicksalsschlag. So verarbeitet Jasmin in der Ballade die Emotionen ihrer Fehlgeburt. "Meinen Song habe ich noch in der Nacht, als ich eine Fehlgeburt hatte, angefangen zu schreiben", offenbart sie. Alles was zählt Alles was zählt: Bei Axel und Jenny geht's zur Sache! Sie sei zu dem Zeitpunkt, als es passierte, allein gewesen. "Mein Mann war 600 Kilometer weit weg, und ich wusste nicht, wohin mit meinen Gefühlen." Kurz entschlossen flüchtete sich Jasmin in die Musik und aus ihrem schmerzlichen Verlust entstand ein Songtext, der unter die Haut geht.

Jasmin Minz teilt einen Clip aus dem Musikvideo zu ihrem ersten Song "Mutterglück"

Jasmin Minz will anderen Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind