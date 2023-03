Alles was zählt: Nach Kims Rückkehr folgt direkt die Trennung von Ben!

Essen - Da ist sie wieder! Jasmin Minz (29) ist als Kim Steinkamp nach einjähriger Auszeit zurück bei " Alles was zählt ". Und muss direkt einen Schock verkraften!

Gabriel weiß, dass Maria kein Interesse an ihm, sondern nur an der Münze hat. © RTL/Sebastian Meyer

Erst einmal dreht sich für Maria (gespielt von Lea Mende) weiterhin alles um die Suche nach der sündhaft teuren Münze. Als sie diese in der Werkstatt sucht, wird sie von Ben (Jörg Rohde, 38) überrascht, schlägt ihn nieder und fesselt ihn.

Zuvor hatte sich herausgestellt, dass die Spanierin eine Kunstdiebin ist und nur nach Essen kam, um das wertvolle Stück zu bekommen. Und nicht, um ihren Ex-Geliebten Gabriel (Thiago Braga de Oliveira, 34) zurückzuerobern, was dieser glaubte.

Am Mittwoch kehrt Bens Frau Kim nach rund einem Jahr in Schweden zurück nach Essen. Mit "Überraschung, ich bin wieder da" betritt sie samt Rollkoffer die gemeinsame Wohnung in der Steinkamp-Villa. Als sie dort weder ihren Partner noch Sohnemann Nils vorfindet, denkt sie, ihre Jungs verstecken sich vor ihr.

Später kann Ben aus Marias Fängen befreit und die Spanierin von der Polizei festgenommen werden.

Daniela (Berrit Arnold, 52) und Henning (Stefan Bockelmann, 46) ärgern sich hingegen, erneut auf Gabriel hereingefallen zu sein, der sich scheinbar mit der Münze aus dem Staub gemacht hat. Per Videobotschaft teilt er aber mit, sie zurück ins Museum nach Saragossa bringen zu wollen.