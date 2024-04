Alles was zählt: Tumor-Verdacht! So schlecht geht es Simone

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Es wird traurig, denn es kommt heraus, was Simone Steinkamp geritten hat, so intensiv mit Kilian Reichenbach zusammenzuarbeiten.

Von Nico Zeißler

Essen - In der neuen Woche kommt bei "Alles was zählt" langsam Licht ins Dunkel, was Simone Steinkamp geritten hat, so intensiv mit Kilian Reichenbach, dem Erzfeind der Familie, zusammenzuarbeiten. Es wird traurig! ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Simone Steinkamp erleidet Kollaps und verschwindet

Richard (r.) ist gleich doppelt überrascht. © RTL/Sebastian Meyer Kilian (gespielt von Marc Dumitru, 37) bringt Simone (Tatjana Clasing, 60) in der Steinkamp-Villa nicht nur einen Strauß Blumen, sondern auch die vorbereitete Prokura vorbei, die nur noch vom Notar unterzeichnet werden müsse. Als dies kurz darauf passiert, ist Kilian neuer stellvertretender Geschäftsführer des Steinkamp-Zentrums. Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) ist überzeugt, dass sich Simone in Kilian verknallt hat. Anders kann er sich das Verhalten seiner Ehefrau in letzter Zeit nicht erklären. Derweil besucht Simone Kilian in dessen Wohnung, bekommt dabei einen kurzen Schwächeanfall. "Nur der Kreislauf", beruhigt sie ihren neuen Geschäftspartner, bevor sie wenig später komplett ohnmächtig wird. Kilian fährt allein in die Firma, um Richard die "freudigen" Nachrichten zu überbringen, dass der Chefjustiziar des St. Vinzenz nun auch Simone im Zentrum vertritt. Alles was zählt Paukenschlag bei "Alles was zählt": Zwei Fan-Lieblinge steigen aus "Wie haben Sie sie dazu gebracht, das zu unterschreiben?", will Richard wissen. Im nächsten Augenblick kommt die völlig verrückte Wende: Kilian zerreißt die Unterlagen und teilt seinem Widersacher mit, dass seine Frau mutmaßlich schwer krank ist. Die in Kilians Wohnung zurückgebliebene Simone verschwindet daraufhin. Eine verzweifelte Suche ihrer Familie startet. Während sie auch nicht ins St. Vinzenz eingeliefert wurde, gibt Ärztin Imani (Féréba Koné, 33) eine vorsichtige Ferndiagnose: Simone leidet wohl an einer Funktionsstörung des Gehirns, eventuell hat sie Demenz oder einen Tumor. Gleichzeitig irrt Simone verzweifelt und orientierungslos durch die Nacht.

Richard erfährt von Simones mutmaßlicher Erkrankung. © RTL/Sebastian Meyer

Die Familie sorgt sich um die verschwundene Simone. © RTL/Sebastian Meyer

Wie schlimm steht es wirklich um Simone? © RTL

AWZ: Maximilian von Altenburg ist auf Prosecco-Betrüger hereingefallen

Kim will wissen, was in dem Umschlag ist. © RTL/Julia Feldhagen Kim (Jasmin Minz, 31) und Ben (Jörg Rohde, 40) freuen sich, wie tatkräftig Maximilian (Francisco Medina, 47) das Ehepaar in ihrem "Lieblingspunkt" unterstützt. Der von Maximilian unterzeichnete Liefervertrag von 22 Kisten Prosecco wirft Fragen auf, denn der Schampus ist noch nicht eingetroffen. Er hakt telefonisch beim Hersteller nach und erfährt, dass der im "Lieblingspunkt" erschienene Vertreter ein Betrüger war. Er setzt Ben in Kenntnis, will die im Voraus bar bezahlten 2000 Euro aus der "Lieblingspunkt"-Kasse wieder auftreiben. Schon kurz danach taucht er mit einem prall gefüllten Briefumschlag wieder auf. Der Inhalt: 2000 Euro. Alles was zählt Simone bei "Alles was zählt" unten durch: "Die Alte kann uns mal!" Kim erfährt erst jetzt, was Phase ist und rastet aus - auch gegenüber ihrem Mann.

Kim ist sauer, dass Ben (M.) und Maximilian ihr den Vorfall verschwiegen haben. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Wird Lucie Zieglers Lügenkonstrukt jetzt aufgedeckt?

Justus bedankt sich bei Lucie. © RTL/Julia Feldhagen Justus (Matthias Brüggenolte, 45) bedankt sich bei Lucie (Julia Wiedemann, 28) mit einem Champagner für ihre tolle Arbeit, die zu hohen Bestellzahlen in den USA geführt hat. Die wegen ihres Uni-Abschlusses in einem Lügenkonstrukt befindliche Lucie, deren Wahrheit nur Richard kennt, drückt später einen Anruf von Yvonne Kissler vom renommierten Magazin "Business Time" weg. Die Journalistin will, das erfährt sie später von Justus, Tacla Energy in die Top 50 der erfolgreichsten US-Markteinführungen aufnehmen. Lucie holt sich Rat bei Richard. Da sie das Interview geben soll, hat sie Angst, dass dadurch ihre Lüge um ihren Nachnamen und ihren nicht geschafften Abschluss ans Licht kommt. Ihr Chef möchte den Termin übernehmen. Dumm nur: Kissler möchte in einer neuen Reihe für Berufseinsteiger Lucie als Aufhänger haben - und als Titelfoto. "Die ganze Welt wird Ihr Gesicht sehen", freut sich Justus, der nichts von Lucies Unehrlichkeit weiß. Lucie will mit aller Macht den Artikel verhindern. Und muss daher Justus offenbaren, dass ihr Uni-Abschluss gefälscht war. Justus feuert sie umgehend.

Lucie ist ratlos. © RTL/Julia Feldhagen