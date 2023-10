"Alles was zählt"-Albtraum: Justus drückt Isabelles Kopf unter Wasser

Essen - Dass Isabelle Reichenbach bei " Alles was zählt " herausgefunden hat, dass ihr Cousin Kilian hinter der Erpressung von Justus Albrecht steckt, bringt sie in eine gefährliche Situation. Und Kilians Tat steht kurz davor, aufzufliegen!

Von Kilians Vorgehen ist Isabelle alles andere als begeistert. © RTL/Julia Feldhagen

Das Video, in dem angeblich die Doppelgängerin der inhaftierten Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 42) in Argentinien zu sehen ist, hat Kilian (Marc Dumitru, 37) gefälscht und eine Million Euro kassiert, wie Isabelle (Ania Niedieck, 40) herausgefunden hat. "Jenny sitzt seit Wochen unschuldig im Gefängnis und du hast nichts Besseres vor, als damit Geld zu machen?"

Isabelle habe nicht mitbekommen, wie Justus (Matthias Brüggenolte, 44) und Maximilian (Francisco Medina, 46) versucht haben, den Reichenbachs das Baugrundstück wegzunehmen, erklärt sich der Erpresser. "Die wollen uns tief unten im Dreck sehen, das lasse ich nicht zu." Ein Video zu fälschen sei aber nicht der richtige Konter, findet sie.

Durch die eine Million Euro sei die gemeinsam geplante Reichenbach-Mall nun gerettet, weshalb Kilian auch seine Cousine mit in die Machenschaften einbezieht.

Isabelle plagt das schlechte Gewissen, ihren Cousin decken zu müssen. Sie befindet sich in einem Zwiespalt. Dann hat sie am Pool des Steinkamp-Zentrums einen Albtraum, in dem Justus ihren Kopf mehrfach unter Wasser drückt. Nachdem sie aus diesem aufwacht, findet Maximilian sie aufgelöst vor und merkt, dass etwas nicht stimmt. Doch die Mutter seiner Tochter hält dicht. Aber wie lang noch?