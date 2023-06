Alles was zählt: Ava weist Chiara in die Schranken und bekommt die Quittung

Essen - Comeback bei " Alles was zählt ": Nach ihrer unabgesprochenen Auszeit nach der Schmach bei der Deutschen Meisterschaft kehrt Chiara Nadolny zum Eislauf-Kader zurück. Und trifft auf eine neue Co-Trainerin, mit der sie nichts anfangen kann.

Chiara kommt - noch immer frustriert vom 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft - zurück an ihren Arbeitsplatz. © RTL

Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 59) und Leyla (Suri Abbassi, 28) kommen bald von ihrem Besuch in Südkorea zurück. "Das heißt, wir können endlich mit dem A-Kadertraining anfangen", kündigt Cheftrainer Deniz (Igor Dolgatschew, 38) an. Ava Grothe (Laura Egger, 34) freut sich: "Da kommt hier endlich Schwung in den Laden!"

Er bittet die Co-Trainerin, Chiara (Alexandra Fonsatti, 29) mit einzuplanen, obwohl noch nicht feststeht, wann sie nach ihrem Verschwinden nach dem enttäuschenden dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft zurückkommt. Deniz: "Wir müssen sichergehen, dass sie sofort anfangen, wenn sie sich danach fühlt."

Ava will mit Chiara telefonieren. Deniz glaubt nicht, dass sie die Läuferin erreicht. Doch es klappt. Und Ava verlangt, dass die Bronze-Gewinnerin am Dienstag um 10 Uhr aufkreuzt.

Die Sportlerin schreibt ihr daraufhin: "Direkt mit Druck anfangen, Hammer Move. Jetzt freu ich mich auch so richtig auf unsere Zusammenarbeit..."