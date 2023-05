Jennys Doppelgängerin bei "Alles was zählt": Fatale Verwechslung!

Essen - Nina und Bruder Maik Breuer planen bei " Alles was zählt " den großen Coup. Weil Nina der einflussreichen Jennifer Steinkamp wie aus dem Gesicht geschnitten ist, wollen die Breuers das ausnutzen und Geld scheffeln. Aber es kommt zu einer verhängnisvollen Verwechslung.

Nina Breuer will als Jenny-Double viel Geld machen. © RTL

Nina (in Doppelrolle gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 41) übt vorm Spiegel, wie Jenny zu sprechen und sich wie sie zu bewegen.

Nach einem kleinen Umstyling wird auch Maik (Sascha Weingarten, 31) schnell klar, wie täuschend echt seine Schwester als Double aussieht. Es soll ihm noch zum Verhängnis werden!

Im St. Vinzenz verkleidet sich Nina in feinem Zwirn als Jenny, die sich ebenfalls noch im Krankenhaus aufhält. Maik ruft sie an und das Geschwisterduo geht seinen Plan noch einmal durch.

"Dann ruf' ich dich an und dann packst du sie in den Lieferwagen", macht Nina ihm die Ansage. Ein Kinderspiel?! "Und dann deponiere ich ihr Handy und die Handtasche im Kofferraum ihres Wagens. Und dann ruf' ich dich an", ergänzt Maik.

Kurz darauf vergewissert sich Nina erneut: "Verbock's nicht. Wenn sie am Auto ist, gibst du ihr den Elektroschocker!"