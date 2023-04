Alles was zählt: Mobbing gegen Leyla - "Luca macht mich fertig!"

Essen - Der offensichtliche Mobbing-Skandal um Leyla Öztürk spitzt sich bei " Alles was zählt " auch in der kommenden Woche weiter zu. Eislauf-Trainer Luca Wolter versucht alles, um die Sportlerin dumm dastehen zu lassen. Welchen Plan verfolgt er aber?

Offenbar traut Trainer Luca Wolter Chiara Nadolny (l.) deutlich mehr zu als Leyla Öztürk (hinten). © RTL/Julia Feldhagen

Jüngst hatte Luca (gespielt von Felix Kruttke, 25) Leyla (Suri Abbassi, 28) auf eine 20 Kilometer lange Joggingstrecke geschickt und dies nachträglich im Plan auf zehn Kilometer geändert, ihr letztlich die Schuld am fehlerhaften Schauen gegeben.

Nun verbietet er ihr, bei der Deutschen Meisterschaft die schwierige Kür zu laufen. "Du bist nicht gut genug für die Salchow-Axel-Kombi", behauptet er.

Leyla beschwert sich bei Chiara (Alexandra Fonsatti, 28) darüber, doch die glaubt zu wissen, wo das Problem ihrer Kollegin liegt: "Dir passt nicht, dass uns jetzt Luca trainiert. Und deswegen findest du alles, was er sagt und tut, blöd. So schlimm, wie du tust, ist Luca gar nicht."

Leyla läuft beim Training ihre ursprünglich angedachte Kür mit dem Ende, das Luca vereinfachen will. Unbemerkt beobachtet Simone (Tatjana Clasing, 59) das Training und ist begeistert. Luca kommt in die Halle, merkt, wie euphorisch Simone ist, und gibt ihr gegenüber an, das Ende keinesfalls ändern zu wollen. Leyla müsse etwas falsch verstanden haben, lügt er seine Chefin an.

In der Kabine kommt es anschließend zu einem handfesten Streit!