Horror-Verletzung bei "Alles was zählt"! Hier stürzt Chiara in die Tiefe

Essen - Schmerzhafte Neuigkeiten bei " Alles was zählt "! Während eines Streitgesprächs mit Leyla Öztürk stürzt Konkurrentin Chiara Nadolny die Tribüne der Eishalle hinunter, verletzt sich anscheinend übel am Fuß. Und das zu einer Unzeit!

Tolle Ankündigung von Ava und Deniz. © RTL/Julia Carola Pohle

Deniz (gespielt von Igor Dolgatschew, 39) kündigt den Läuferinnen des Steinkamp-Kaders "hervorragende Neuigkeiten" an.

Co-Trainerin Ava (Laura Egger, 34) ergänzt: "Wir planen ein großes Event - eine dramatische Geschichte mit wunderschönen Kostümen auf dem Eis, die die Leute bezaubern soll. Und zwar eine Weihnachts-Revue." Der ganze Kader soll mitlaufen - und Chiara (Alexandra Fonsatti, 29) die Hauptrolle übernehmen.

Den beiden Coaches ist klar, wie viel sie von den Läuferinnen verlangen in der Zeit vor der Revue. "Wir wissen, dass es eine wahnsinnige Doppelbelastung ist so kurz vor der WM", sagt Ava. Aber es sei die einzige und beste Möglichkeit, zu beweisen, "dass die Steinkamp-Mädels in den WM-Kader gehören".

Leyla (Suri Abbassi, 28) ist enttäuscht von der Entscheidung, giftet Chiara an: "Warum ziehst du ihnen nicht direkt ihre Hosen runter und küsst ihre Ärsche? Das ist wieder so typisch von dir, dass du deine Beziehung mit Ava ausnutzt, um die Hauptrolle zu kriegen."