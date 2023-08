Alles was zählt: Mega-Schock für Maximilian! DAS plant seine untergetauchte Frau jetzt

Essen - Maximilian von Altenburg klammert sich bei " Alles was zählt " an jeden noch so kleinen Strohhalm, um zumindest den Aufenthaltsort seiner untergetauchten Frau Nathalie zu erfahren. Die schockiert ihn nun mit ihrem Plan.

Überrascht, wer den Kredit beantragt hat (v.l.n.r.): Richard, Justus und Maximilian. © RTL/Julia Feldhagen

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 46) erblickt erst einmal Nathalies (Amrei Haardt, 33) Surfbrett und hat die Hoffnung, seine die Flucht angetretene Frau könnte wieder heimgekehrt sein. Diese zerschlägt sich aber kurz darauf.

Der verzweifelte Geschäftsmann schwelgt gegenüber Justus (Matthias Brüggenolte, 44) in Erinnerungen: "Ich habe früher nicht groß an die Liebe geglaubt, aber dann stand Nathalie plötzlich vor mir und ich war noch nie so verliebt in meinem ganzen Leben. Ich dachte, dass wir für immer zusammenbleiben."

Nach der Zerstörung ihrer Eizellen war er bereit, alles für den Kinderwunsch seiner Frau zu tun. Ihr ohne Absprache die Eizellen ihrer Cousine Isabelle (Ania Niedieck, 39) einpflanzen zu lassen, war aber verständlicherweise zu viel des Guten.

Wenig später erhält Kilian (Marc Dumitru, 37) einen überraschenden Anruf von Nathalie. Mit unfassbarem Inhalt!