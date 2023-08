Alles was zählt: Säure-Anschlag! Jetzt wird alles noch viel schlimmer

Essen - Der Stachel über die Absage für das Baugrundstück neben dem Steinkamp-Zentrum sitzt bei Justus Albrecht und Maximilian von Altenburg bei " Alles was zählt " tief. So tief, dass sie sich übel strafbar machen.

Verfolgen einen perfiden Plan: Maximilian (l.) und Justus. © RTL/Julia Carola Pohle

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 46) und Justus (Matthias Brüggenolte, 44) gehen aufs Ganze. Sie wollen Kims (Jasmin Minz, 30) Modelinie ruinieren, damit sie den für das Grundstück aufgenommenen Kredit nicht abstottern kann. "Wir opfern ihren Erfolg. Den kann sie wieder aufbauen. Und Richard muss davon nichts erfahren", äußert sich Justus eiskalt.

Gleichzeitig startet der Pre-Sale der Modemarke. Die ersten Bestellungen gehen blitzschnell ein und werden immer mehr. Kim und Isabelle (Ania Niedieck, 39) sind begeistert.

Ben (Jörg Rohde, 38) fragt sich, warum Maximilian und Justus so gut gelaunt sind. "Jetzt geben die einfach auf?", kann er nicht glauben. Papa Richard (Silvan-Pierre Leirich, 62) beruhigt: "Sie haben ihre Niederlage akzeptiert und das nächste Grundstück im Auge. Kim und die Reichenbachs haben von den beiden nichts mehr zu befürchten."

Ben wittert etwas und will von Maximilian wissen, ob sie was planen. Sein Halbbruder versichert glaubhaft: "Wir haben verloren, Thema abgehakt." Ben traut der Sache nicht: "Wenn ihr so früh aufgeben würdet, wäre das eine absolute Weltpremiere."