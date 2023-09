Unfassbare Rache-Aktion bei "Alles was zählt": Mit IHM hat Imani Sex!

Hanna (r.) lenkt Imani von ihrem Liebeskummer ab. © RTL/Julia Feldhagen

Justus (gespielt von Matthias Brüggenolte, 44) hatte Kilian in der abgelaufenen Woche seine Meinung gegeigt, er sei ein "jämmerlicher kleiner Verlierer". Der Anwalt lässt sich das Gespräch an der "Pommes Schranke" durch den Kopf gehen, übergibt sich in den Papierkorb des Imbisswagens.

Verkäuferin Hanna (Sarah Victoria Schalow, 38) hilft ihm. "Das Sushi heute Mittag ist mir nicht so gut bekommen", lügt er sie an. Und spuckt direkt wieder große Töne: "Ich werde dafür sorgen, dass der Name Reichenbach wieder was bedeutet und groß wird."

Wegen seiner andauernden Bauchschmerzen sucht Kilian die Notaufnahme des St. Vinzenz Krankenhauses auf, wovon Assistenzärztin Imani (Fereba Kone, 33) genervt ist, dem wehleidigen Patienten aber dennoch hilft.

Er erfährt beim Warten auf dem Gang, dass sie sich von Deniz (Igor Dolgatschew, 38) getrennt hat. "Wie kann man eine Frau wie Sie gehen lassen? Ich versteh' diesen Öztürk nicht, das ist ein Idiot."