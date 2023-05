Alles was zählt: Was läuft da zwischen Kim und Kilian? "Lass deine Hose zu!"

Essen - Interessante Konstellation bei " Alles was zählt "! Im gerichtlichen Streit mit Topdesigner Stig Lindbloom arbeiten Klägerin Kim Steinkamp und Anwalt Kilian Reichenbach eng zusammen. Zu eng?!

Ihr Sohn Nils hat sich auf Kims Blazer übergeben, den sie vor Gericht anziehen wollte. © RTL/Julia Feldhagen

So geht die Woche los: Nils' Kita hat einen Wasserschaden. Bis dieser repariert ist, bleibt die Einrichtung geschlossen. Da Kim (gespielt von Jasmin Minz, 30) mit Kilian (Marc Dumitru, 37) in den Vorbereitungen der Gerichtsverhandlung gegen ihren Ex-Arbeitgeber Stig Lindbloom (Joel Cederberg, 34) steckt, zählt sie auf ihren Mann, der sich um den gemeinsamen Sohn kümmern muss.

Ben (Jörg Rohde, 38) hingegen hat seinem guten Freund Hector zugesagt, der seine Disco in Amsterdam eröffnet. "Ich fahr da nicht hin, um Party zu machen. Bei so einer Eröffnung darf nichts schiefgehen, Hector verlässt sich auf mich", bekräftigt Ben seinen Wunsch, in die Niederlande zu reisen.

Alle anderen Optionen der Kinderbetreuung brechen dem Ehepaar auch weg. Somit kündigt Kim Kilian an, Nils mit ins Gericht nehmen zu müssen, der davon natürlich gar nicht begeistert ist.

Am nächsten Tag holt der Anwalt die Mutter daheim ab. Kurz bevor sie ins Gericht starten wollen, übergibt sich der kleine Junge auf Kims Blazer. "So kann Ihr Sohn auf keinen Fall mit ans Gericht. Was ist, wenn er dort noch mal speit?"