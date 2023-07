Alles was zählt: Was für eine Peinlich-Blamage für Justus!

Essen - "Lassen Sie die Finger von diesem Baugrundstück", forderte Justus Albrecht bei " Alles was zählt " kürzlich von Kilian Reichenbach. Der Kampf um das begehrte Stück Land ruft in dieser Woche schnell die ersten Intrigen hervor.

Kilian präsentiert Isabelle das Modell der Reichenbach-Mall. © RTL

"Ich habe hier was, was dich umhauen wird", kündigt Kilian (gespielt von Marc Dumitru, 37) Isabelle (Ania Niedieck, 39) an und präsentiert ein Modell. "Tadaa, die Reichenbach-Mall. Die wird unsere Familie wieder dahin bringen, wo sie hingehört." Isabelle funkeln die Augen: "An die Spitze!"

Hingegen freut sich zeitgleich auch Mitbewerber Justus (Matthias Brüggenolte, 44) über das ebenfalls fertiggestellte Steinkamp-Modell: "Unsere Architekten haben all unsere Anforderungen erfüllt", sagt er zu Richard (Silvan-Pierre Leirich, 62), der von einer Verdopplung der Zentrums-Fläche spricht.

Kim (Jasmin Minz, 30) erfährt von den Absichten der Steinkamps, weiß aber, dass Reichenbachs auch ernstes Interesse hegen.

Die wollen die Nachwuchs-Designerin mit ihrer Modemarke auf jeden Fall für ihre Mall gewinnen. "Wir müssen sie mit ins Boot holen, ihr Label ist wichtig für uns", fordert Kilian.