Alles was zählt: Wieso drängt Jenny Simone zu dieser Unterschrift?

Essen - Simone und Richard Steinkamp wollen bei " Alles was zählt " ihrer Tochter Jennifer die Vorsorgevollmacht ausstellen, sollten sie im Alter nicht mehr fähig sein, Entscheidungen zu treffen. Allerdings gibt es Verwirrung um eine Klausel – und Jennys Drängen nach der Unterschrift.

Allerdings wundert sich Jenny über eine Klausel im Entwurf der Vollmacht. "Da muss meine Mutter was übersehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit einverstanden sind."

Alles was zählt

Ihre Tochter freut sich aber, dass ihre Eltern ihr die Vorsorgevollmacht anvertrauen. "Sie vertrauen dir also wirklich", ist auch Jennys Mann Justus (Matthias Brüggenolte, 44) happy.

Simone (r.) wundert sich über Jennys Drängen. © RTL/Julia Feldhagen

Auch Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) ist im Entwurf jene Klausel aufgefallen: "Jenny kann uns nach Belieben mit einem ordentlichen Tritt in den Hintern ins Seniorensanatorium befördern. Ich lasse mich nicht ins Altersheim abschieben", wütet er.

Allerdings finden die Steinkamp-Eheleute heraus, dass Jenny diese Klausel eigentlich nicht in der Vollmacht haben möchte, da sie ihre Eltern auch darauf hingewiesen hat. Kein Grund zur Sorge also. Oder doch?

In einem unbemerkten Moment nimmt Kilian (Marc Dumitru, 37) die von Simone an der Zentrums-Bar vergessene Vorsorgevollmacht an sich. Und die Steinkamp-Chefin sucht folglich die Mappe.

Kilian macht Simone auf Jennys Änderungswünsche in der Vollmacht aufmerksam. Die wird plötzlich nachdenklich. Und wundert sich, dass Jenny auf einem Druck bezüglich der Unterschrift macht. Was ist hier los?