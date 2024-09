Alles was zählt: Ben gerät in kriminellen Sumpf

Essen - Völlig ungewollt und aus heiterem Himmel wird Ben Steinkamp bei " Alles was zählt " in kriminelle Machenschaften von Matteo Borazio hineingezogen. Außerdem wird Charlie Beer gegenüber Jennifer Steinkamp ausfällig. Und Lucie Ziegler leidet extrem unter der Inhaftierung ihres Bruders Yannick.

Ben wundert sich, wo er hineingeraten ist. © RTL/Julia Feldhagen

Mit aller Macht hat Matteo (gespielt von Riccardo Angelini, 43) versucht, nach einem Telefonat allein für zwei Tage nach Mailand aufzubrechen - angeblich um die Wohnung aufzulösen. Doch Ben (Jörg Rohde, 39) hat nicht lockergelassen und begleitet den Italiener in seine Heimat. Was ihn dort erwartet, ahnt er nicht.

Die Männer gehen in ein Restaurant, wo Matteo angeblich in der Küche seinen Nachfolger trifft. Plötzlich erscheint Abraham Franklin (Andrea Posca, 40) in dem Lokal und zeigt Ben ein Foto von Matteo, will wissen, ob er ihn kenne.

Matteo muss Ben gegenüber auspacken, um seine Rückendeckung zu erhalten. Er habe seinen damaligen Kollegen wegen Hehlerei angezeigt, dieser sei in den Knast gewandert und wolle nun Rache nehmen. Aber woher weiß er, dass Matteo in Mailand ist?

Der Italiener verheimlicht Ben aber zunächst auch, dass er und Tochter Valea (Antonia Kolano, 19) eigentlich eine andere Identität haben. Familienvater Ben will keinesfalls in kriminelle Sachen reingezogen werden. Doch er hilft Matteo. Und erfährt, dass er Valea entführt hat. Und ihre angeblich tote Mutter noch lebt!