Alles was zählt: Lucie bricht wegen Diagnose in Heulkrampf aus

Von Nico Zeißler

Essen - Bei "Alles was zählt" steht die Bein-OP von Lucie Ziegler an - inklusive großer Sorgen, dass die Lähmung bestehen bleibt. Zwischen Deniz Öztürk und Joana Perez kommt es zu einem Kuss und Imani Okana fühlt sich beim Zwillingsbruder ihres verstorbenen Mannes (zu) wohl.

ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Lucie Ziegler bangt um ihr Bein

Lucie muss der Realität ins Auge blicken. © RTL Lucie (gespielt von Julia Wiedemann, 29) hat infolge des Autounfalls eine periphere Nervenschädigung im linken Bein erlitten. "Der Nerv, der dafür zuständig ist, dass du Bein spüren oder bewegen kannst, wurde durchtrennt", erklärt Imani (Féréba Koné, 35). Die Lähmung kann nur durch eine Operation behoben werden, die Chancen auf Heilung stehen gut. Aber: "Wir können dir nicht garantieren, dass dein Bein wieder vollständig gesund wird." Es ist nicht ausgeschlossen, dass für immer ein "Missempfinden" bleibt und sie das Bein nur teilweise spürt. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: "Oder du vögelst einfach den Trainer" Dennoch ist der Eingriff die einzige Möglichkeit auf Heilung. Und das sagt sie jetzt endlich auch ihrem Papa Henning (Stefan Bockelmann, 49): "Ich werd wahrscheinlich nie wieder laufen können!"

AWZ: Joana Perez küsst Deniz Öztürk - und bereut es sofort

Joana (l.) erpresst ihre Mutter. © RTL/Julia Feldhagen Joana (Josephine Martz, 25) erpresst ihre Mutter. Kümmert sich Gabriella (Bianca Hein, 50) nicht darum, dass Deniz (Igor Dolgatschew, 42) Joanas Trainer bleibt, wolle sie Simone (Tatjana Clasing, 62) stecken, dass Gabriella eine Affäre mit Kilian (Marc Dumitru, 39) hat. Das soll ihre Mutter aber keinesfalls erfahren, denn er ist Simones Erzfeind. Somit sagt Gabriella zu Simone: "Ich fände es gut, wenn Deniz auch weiterhin Joana im Physio- und Ausdauertraining begleiten würde." Doch ihre Mutter brauche den Coach auf dem Eis für Valea (Antonia Kolano, 20) und Charlie (Shaolyn Fernandez, 28). Charlie merkt, dass sich Joana an ihren Freund ranmacht, und spricht sie direkt an: "Wieso bist du so scharf darauf, dass er überall dabei ist? Was willst du wirklich von ihm?" Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Blutender Neuzugang! SIE stellt alles auf den Kopf Nach einem Kuss mit Joana, von dem Deniz total überrumpelt wird, stellt der Coach klar, dass nichts zwischen ihm und ihr ist. Ein peinlicher Schuss nach hinten, aus dem Deniz Konsequenzen zieht: Zwar verschweigt er seiner Freundin den Kuss, werde Joana aber nicht weitertrainieren. Wird sich die Tennisspielerin damit zufriedengeben oder das Paar auseinanderbringen?

Charlie (l.) stört, dass sich Deniz mehr um Joana (r.) kümmert. © RTL/Julia Feldhagen

Joana nutzt die Gunst der Stunde und küsst Deniz. © RTL

Alles was zählt: Imani Okana fühlt sich durch Mika an Jan Köster erinnert

Imani scheint die Anwesenheit von Mika gutzutun. © RTL/Julia Feldhagen Mika (Daniel Noah, 39) taucht im St. Vinzenz auf und lässt sich von Imani wegen angeblicher Rückenschmerzen behandeln. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass er aus anderen Gründen die Nähe zur Ärztin sucht. Er fragt Imani, ob sie ein Andenken an seinen verstorbenen Zwillingsbruder Jan hat, das sie ihm überlassen könne. Durch Mika fühlt sich die Medizinerin zurückerinnert an ihre tolle Zeit mit Jan, der in der Hochzeitsnacht an einem Hirntumor starb. Isabelle (Ania Niedieck, 42) und Dragan (Florian Thunemann, 45) behalten Mike im Auge, sie trauen ihm nicht - berechtigt?