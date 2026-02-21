Alles was zählt: Der erste Kuss! Jetzt ist es passiert

Essen - Bei " Alles was zählt " steht die Bein-OP von Lucie Ziegler an - inklusive großer Sorgen, dass die Lähmung bestehen bleibt. Zwischen Deniz Öztürk und Joana Perez kommt es zu einem Kuss und Imani Okana fühlt sich beim Zwillingsbruder ihres verstorbenen Mannes (zu) wohl.

Joana (l.) erpresst ihre Mutter. © RTL/Julia Feldhagen

Joana (Josephine Martz, 25) erpresst ihre Mutter. Kümmert sich Gabriella (Bianca Hein, 50) nicht darum, dass Deniz (Igor Dolgatschew, 42) Joanas Trainer bleibt, wolle sie Simone (Tatjana Clasing, 62) stecken, dass Gabriella eine Affäre mit Kilian (Marc Dumitru, 39) hat. Das soll ihre Mutter aber keinesfalls erfahren, denn er ist Simones Erzfeind.

Somit sagt Gabriella zu Simone: "Ich fände es gut, wenn Deniz auch weiterhin Joana im Physio- und Ausdauertraining begleiten würde." Doch ihre Mutter brauche den Coach auf dem Eis für Valea (Antonia Kolano, 20) und Charlie (Shaolyn Fernandez, 28).

Charlie merkt, dass sich Joana an ihren Freund ranmacht, und spricht sie direkt an: "Wieso bist du so scharf darauf, dass er überall dabei ist? Was willst du wirklich von ihm?"

Nach einem Kuss mit Joana, von dem Deniz total überrumpelt wird, stellt der Coach klar, dass nichts zwischen ihm und ihr ist. Ein peinlicher Schuss nach hinten, aus dem Deniz Konsequenzen zieht: Zwar verschweigt er seiner Freundin den Kuss, werde Joana aber nicht weitertrainieren.

Wird sich die Tennisspielerin damit zufriedengeben oder das Paar auseinanderbringen?