Alles was zählt: Haushälterin bricht heulend zusammen

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Richard Steinkamp wird wegen eines Zwischenfalls ins künstliche Koma versetzt und bangt um sein Leben.

Von Nico Zeißler

Essen - Land unter bei "Alles was zählt"! Richard Steinkamp wird wegen eines Zwischenfalls ins künstliche Koma versetzt und bangt um sein Leben. Einen passenden Spender für ein Herz gibt es zwar, doch der lebt noch und ist kein Unbekannter. Derweil wollen Kilian Reichenbach und Maximilian von Altenburg Ben Steinkamp schaden. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Haushälterin Renate Scholz trauert zu früh um Richard Steinkamp

Renate Scholz (2.v.l.) ist tief ergriffen von Richard Steinkamps Gesundheitszustand. © RTL Richard (gespielt von Silvan-Pierre Leirich, 64) ist im Krankenhaus bewusstlos zusammengebrochen und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Ein Schock für Simone (Tatjana Clasing, 61) und den Rest der Familie, aber Tochter Vanessa (Julia Augustin, 38) beruhigt: "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass sein Körper Zeit hat, sich zu erholen." Frau Scholz (Ingeborg Brings, 62) bricht aufgrund der tragischen Neuigkeit in Tränen aus. Simone empfindet dies als Überreaktion ihrer Haushälterin, die sich sogar hinsetzen muss, um den Schock zu verdauen. "Sie muss doch nicht so tun, als wenn Richard schon gestorben wäre", fordert seine Frau. Imani (Féréba Koné, 34) bemerkt später, dass Vanessa immer noch nicht den OP-Bericht ihres Vaters abgeschlossen hat. Die Ärztin überlegt, ob sie ihn fälschen sollte, um die Chancen auf ein Spenderherz zu erhöhen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: "Glaubst du, ich bekomme nicht mit, dass du mir etwas verheimlichst?" "Sich einen Vorteil bei der Transplantation zu verschaffen ist illegal, Vanessa", macht ihre Kollegin ihr deutlich. Tatsächlich wird kurz darauf ein potenzielles Spenderherz gefunden, das allerdings an einen anderen Empfänger abgegeben wird.

AWZ: Vanessa Steinkamp hat weitreichende Erkenntnis

Vanessa (l.) erfährt, dass Jan (M.) der perfekte Spender für ihren Vater wäre. © RTL/Julia Feldhagen Jans (Daniel Noah, 38) Hirntumor sorgt unterdessen für immer mehr Schwierigkeiten und Zwischenfälle. Im "Punto d'Amore" kippt er bewusstlos um, kommt aber schnell wieder zu sich. "Das kann häufiger vorkommen", prognostiziert Vanessa. Jan und Imani wollen deshalb jeden Tag genießen, als wäre es ihr letzter. Beide wissen, dass der Arzt jeden Moment den Kampf gegen den Krebs verlieren kann. Plötzlich sticht Vanessa ein Fakt ins Auge, der ihr ein völlig neues Bild verschafft. Sowohl ihr Vater als auch Jan haben die gleiche Blutgruppe. Jans Leben wird bald vorbei sein und Richard braucht dringend ein Spenderherz. Sie wägt ab, ob es moralisch vertretbar ist, Jan zu fragen, als Spender zur Verfügung zu stehen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Drama um Richard! "Nur noch eine Frage der Zeit ..." Würde sich der Todkranke auf einen früheren Tod einlassen, um Richards Überleben zu retten?

Genießen jeden Tag miteinander: der todkranke Jan und Imani. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Kilian Reichenbach und Maximilian von Altenburg hegen fiesen Plan

Maximilian (l.) und Kilian haben einen Plan. © RTL/Julia Feldhagen Absolut hinterhältig geht es mal wieder im Zentrum zu. Weil Geschäftsführer Ben (Jörg Rohde, 41) keine Erweiterung des Kreditrahmens von der Bank für den Bau einer neuen Mehrzwecksporthalle bekommt, bietet Maximilian (Francisco Medina, 48) sein Privatvermögen an. Im Gegenzug will er in die Finanzabteilung einsteigen. Maximilian plant dann, Gelder zu transferieren, sodass es aussieht, als würde sein Halbbruder Firmengelder veruntreuen. Ben müsste seinen Posten räumen, Gabriella (Bianca Hein, 50) würde sich womöglich von ihm trennen - freie Fahrt für Kilian (Marc Dumitru, 39) bei der Tennislehrerin und für Maximilian für den Chefsessel im Zentrum. Kilian setzt daraufhin einen Vertrag über eine Privateinlage von 100.000 Euro auf. Das passt Ben nicht, weil er dem Anwalt nicht vertraut. Maximilian gibt seinem Halbbruder einen Anstoß, Kilian sei schließlich diskret: "Oder möchtest du, dass die Stadt von einem Finanzloch erfährt?" Kilian geht sogar einen Schritt weiter, will Ben Subventions-Betrug unterstellen und ins Gefängnis bringen. "Da sind locker vier bis fünf Jahre drin." Kurz darauf tauchen Stadträte auf, die dem Verdacht nachgehen, die Fördermittel würden in Hallenneubau fließen - und sie werden fündig!

Muss Ben (l.) ins Gefängnis? © RTL/Julia Feldhagen