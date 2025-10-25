Alles was zählt: Drama um Richard! "Nur noch eine Frage der Zeit ..."
Essen - Auch die neue Woche bei "Alles was zählt" verspricht tragische Geschichten, emotionale Begegnungen und natürlich jede Menge Intrigen.
AWZ: Richard Steinkamp packt vor der gesamten Familie die Wahrheit aus
Richard (gespielt von Silvan-Pierre Leirich, 64) bereitet sein Testament vor. "Was schreibt man am Ende seines Lebens?", geht dem Herzkranken durch den Kopf.
Unterdessen denkt Simone (Tatjana Clasing, 61) weiterhin, er habe eine Affäre mit seiner Kardiologin Dr. Patricia Bühler (Jennifer Ehnert, 53). Er spielt das Spielchen mit, um seiner Noch-Ehefrau nicht sagen zu müssen, wie schlimm es um ihn steht. Denn das war der eigentliche Grund des Treffens mit der Ärztin. Und auch Ben (Jörg Rohde, 41) und Vanessa (Julia Augustin, 38) schlucken die Kröte.
Als Richard seiner Noch-Frau nicht beantworten kann, ob er sie noch liebe, platzt es aus Simone heraus: "Dann werd' glücklich mit der anderen Frau!"
Jetzt packt Richard endlich aus. Unter Tränen beichtet er ihr, dass er sterben werde. Der Schock steht ihr ins Gesicht geschrieben. Er trommelt den Rest der Familie zusammen und gesteht, alle angelogen zu haben. Mit der frühzeitigen Rückkehr von der Reha, mit der Affäre.
"Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ...", beendet er einen Satz nicht. Der todkranke Mann bricht seine Rede ab und verlässt den Raum. Noch in der Nacht recherchiert Vanessa zu Herztransplantationen. Wird sich Richard darauf einlassen?
Alles was zählt: Matteo Borazio perplex über scheinbare Nachricht von Nathalie von Altenburg
Maximilian (Francisco Medina, 48) und Valea (Antonia Kolano, 19) versuchen gemeinschaftlich, ihren Vater Matteo (Riccardo Angelini, 44) und Nathalie (Amrei Haardt, 36) auseinanderzubringen. Maximilian verspricht ihr im Gegenzug Informationen über ihre doch nicht verstorbene Mutter.
Die junge Sportlerin schnappt sich das Handy ihrer Stiefmutter, sendet die Nachricht "Es war schön mit dir" an Matteo und löscht sie sofort wieder.
Er bemerkt diesen Move und fragt sich, was dahintersteckt. Valea hat scheinbar alles richtig gemacht. Aber Nathalie verdächtigt sie sofort. Das bringt Matteo auf die Palme.
Vollkommen überraschend steht Valea aber dazu, die Nachricht hinterhältig geschickt zu haben, und entschuldigt sich bei Nathalie. Ein Rückschlag für Maximilian im Kampf um seine Ex-Frau.
Alles was zählt: Imani Okana bangt um Jan Köster
Imani (Féréba Koné, 35) wird immer mehr klar, dass es mit Jan (Daniel Noah, 38) dem Ende entgegengeht. Jetzt hat der an einem Hirntumor leidende Mann sogar den Namen seines Lieblingsessens vergessen.
Über seinen Gesundheitszustand möchte er aber nicht reden, die verbleibende Zeit mit Imani lieber genießen. Doch die Gemeinsamkeit wird von immer häufigeren Krankheitsschüben gestört.
Bei den Vorbereitungen zur Halloween-Party im Loft erzählt Jan allen, wie krank er ist. Das trübt die Stimmung nicht. Im Gegenteil: Alle wollen ausgelassen feiern. Doch Jans Uhr tickt.
Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.
Titelfoto: RTL