Alles was zählt: Drama um Richard! "Nur noch eine Frage der Zeit ..."

Essen - Auch die neue Woche bei " Alles was zählt " verspricht tragische Geschichten, emotionale Begegnungen und natürlich jede Menge Intrigen.

Richard möchte die erfundene Affäre mit seiner Ärztin Dr. Patricia Bühler (l.) aufrechterhalten. © RTL/Julia Feldhagen

Richard (gespielt von Silvan-Pierre Leirich, 64) bereitet sein Testament vor. "Was schreibt man am Ende seines Lebens?", geht dem Herzkranken durch den Kopf.

Unterdessen denkt Simone (Tatjana Clasing, 61) weiterhin, er habe eine Affäre mit seiner Kardiologin Dr. Patricia Bühler (Jennifer Ehnert, 53). Er spielt das Spielchen mit, um seiner Noch-Ehefrau nicht sagen zu müssen, wie schlimm es um ihn steht. Denn das war der eigentliche Grund des Treffens mit der Ärztin. Und auch Ben (Jörg Rohde, 41) und Vanessa (Julia Augustin, 38) schlucken die Kröte.

Als Richard seiner Noch-Frau nicht beantworten kann, ob er sie noch liebe, platzt es aus Simone heraus: "Dann werd' glücklich mit der anderen Frau!"

Jetzt packt Richard endlich aus. Unter Tränen beichtet er ihr, dass er sterben werde. Der Schock steht ihr ins Gesicht geschrieben. Er trommelt den Rest der Familie zusammen und gesteht, alle angelogen zu haben. Mit der frühzeitigen Rückkehr von der Reha, mit der Affäre.

"Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ...", beendet er einen Satz nicht. Der todkranke Mann bricht seine Rede ab und verlässt den Raum. Noch in der Nacht recherchiert Vanessa zu Herztransplantationen. Wird sich Richard darauf einlassen?