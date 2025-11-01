Alles was zählt: Heikle Situation! Plötzlich ist Nathalie Maximilian ganz nah

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Maximilian von Altenburg versucht Schritt für Schritt, seiner Ex Nathalie näherzukommen.

Von Nico Zeißler

Essen - Maximilian von Altenburg versucht bei "Alles was zählt" Schritt für Schritt, seiner Ex Nathalie näherzukommen und handelt dabei natürlich auch hinterlistig. Richard von Altenburg trifft eine wichtige Entscheidung und Lennox Fischer zeigt es allen.

Alles was zählt: Nathalie von Altenburg sauer auf Matteo Borazio

Matteo möchte mit Nathalie zu einer italienischen Messe. © RTL Matteo (gespielt von Riccardo Angelini, 43) hat sich eine Akkreditierung für die Lebensmittelmesse in Bologna besorgt. Nathalie (Amrei Haardt, 36) wundert sich, denn eigentlich hatte er doch schon eine. "Vielleicht findet sich jemand, der oder die mich dahin begleitet", macht er seiner Freundin einen unmissverständlichen Vorschlag. Sie stimmt zunächst zu, muss dann aber absagen: Sohnemann Diego hustet und hat Fieber, gibt sie zu verstehen. Valea (Antonia Kolano, 19) traut ihrer Stiefmutter nicht über den Weg. Ihren Vater fragt sie: "Woher willst du wissen, dass er wirklich krank ist? Das kommt mir vor wie eine sehr praktische Ausrede." Alles was zählt (AWZ) "Let’s Dance"-Urgestein feiert Comeback bei "Alles was zählt" Jetzt kommt Matteo ins Grübeln und sieht zu allem Übel auch noch Nathalie mit ihrem Ex Maximilian (Francisco Medina, 48) quatschen. "Hat der Typ schön Zeit, sich an dich ranzumachen", schmollt er und zieht ihren Zorn auf sich: "Mach dir mal Gedanken, was du mir hier an den Kopf wirfst!" Und es wird noch verrückter: Nathalie findet in ihrer Handtasche einen GPS-Tracker. Den hatte Matteo ihr zuvor gezeigt. Unbemerkt hat Valea ihr einen davon untergejubelt. Und jetzt denkt Nathalie, ihr Freund überwacht sie ...

Die Vorwürfe ihres Partners kränken Nathalie. © RTL

Maximilian versucht unermüdlich, seine Ex-Frau wiederzubekommen. Schafft er es mit Valeas (l.) Hilfe? © RTL

Plötzlich ist Nathalie Maximilian ganz nah. © RTL

AWZ: Richard von Altenburg trifft wichtige Entscheidung

Will, dass ihr Noch-Ehemann einknickt: Simone. © RTL Vanessa (Julia Augustin, 38) legt ihrem herzkranken Vater das Unterstützungssystem LVAD (Left Ventricular Assist Device) in der Wartezeit auf ein Spenderherz nahe. "Das ist eine künstliche Pumpe, die die Pumpfunktion für deine linke Herzkammer übernimmt", erklärt seine Tochter. "Die hat schon vielen Menschen geholfen." Weil er ungünstige Werte für eine Transplantation hat, steht der Familienvater am Ende der Liste. Aber er zögert, wolle sich zunächst überlegen, ob er eine erneute Operation über sich ergehen lassen will. "Was gibt es denn da noch zu entscheiden? Es ist seine letzte Chance, bitte sprich mit ihm", redet Simone auf Vanessa ein. Weil sein Enkel Nils so sehr auf Richard fixiert ist und am liebsten allein mit Opa einen Schulranzen kaufen möchte, kommt der Geschäftsmann ins Grübeln - und entscheidet sich für die OP. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Drama um Richard! "Nur noch eine Frage der Zeit ..." "Ich will glauben, dass ich noch eine Chance habe. Und wenn das mein letzter Gedanke ist, bevor ich in die Narkose sinke und danach vielleicht nicht mehr aufwache", spielt Richard auch das schlimmste Szenario durch.

Richard entscheidet sich für die OP. © RTL

AWZ: Lennox Fischer zeigt es allen

Lennox steht kurz vor einem K.o. © RTL/Julia Feldhagen Lennox (Leif Lunburg, 23) steht indes in der Endrunde der Kickbox-Stadtmeisterschaft in Essen. Er befürchtet, gegen Jeremy boxen zu müssen. Dieser ist der Schützling von Lennox' prügelndem Stiefvater Olaf (Markus Hammer, 48). Beim ersten Aufeinandertreffen in der Halle macht der Ekelbatzen ihm direkt eine Ansage: "Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du hier heute als Sieger rausgehst, Loser!" Der Einschüchterungsversuch scheint zu wirken, Lennox ist in sich gekehrt. Am Ring erhält sein Trainer Dragan (Florian Thunemann, 45) dann noch ein Bestechungsangebot. Lennox solle in der ersten Runde K.o. gehen: "Das würde sich richtig für euch lohnen!" Der Sportler kann auf die Unterstützung seiner Mama Peggy (Nadine Arents, 43) zählen - und wird tatsächlich Stadtmeister!

Der Kickboxer gewinnt den Fight. © RTL/Julia Feldhagen