Alles was zählt: Alles andere als frohe Weihnachten
Essen - Bei "Alles was zählt" steht Weihnachten vor der Tür. Die beiden letzten Folgen vor dem Fest der Liebe versprechen aber vor allem eines: keine Fröhlichkeit, kaum Harmonie und viele Tränen.
ACHTUNG, SPOILER!
Alles was zählt: Valea Borazio sucht wieder vergeblich nach ihrer Mutter
Matteo (gespielt von Riccardo Angelini, 43) nimmt ein Paket für Valea (Antonia Kolano, 19) entgegen. Absender ist Maria Tutti aus Mailand. Matteo wundert sich, da Valea doch gerade in der italienischen Modestadt ist, um ihre Freundin zu besuchen. Wieso versendet diese dann ein Paket und übergibt es ihr nicht persönlich?
Er ruft bei Maria an - und tatsächlich ist Valea nicht bei ihr. "Ich habe nach Mama gesucht", erzählt die junge Sportlerin bei ihrer Rückkehr. Matteo redet erneut eindringlich auf seine Tochter ein, dass ihre Mutter tot sei. Doch das glaubt Valea nicht.
Sie stellt Maximilian (Francisco Medina, 48) zur Rede, der ihr Adressen in Mailand gegeben hatte. Doch: "Alle ihre Informationen waren Sackgassen!" Maximilian kann oder möchte ihr nicht weiterhelfen. "Tut mir leid, ich hab alles getan, was ich konnte."
Valea fühlt sich ausgenutzt, ihren Vater und Nathalie (Amrei Haardt, 36) auf Maximilians Wunsch auseinandergebracht zu haben, um dafür Infos zu ihrer Mutter zu erhalten - und jetzt eiskalt fallen gelassen zu werden.
Daher beichtet sie ihrem Papa, dass sie Maximilian geholfen hat, Nathalie und ihn auseinanderzubringen. Für Matteo kommt das leider nicht überraschend.
Alles was zählt: Imani Okana und Jan Köster sind verlobt
Keiner weiß, wie lang Jan (Daniel Noah, 38) noch leben wird. Sein Tumor wird immer größer, seine Lebenserwartung sinkt immer weiter.
Für Imani (Féréba Koné, 35) ist das kein Grund, ihrem Freund nicht dennoch einen Heiratsantrag zu machen. Der hält dies wegen seines baldigen Todes für eine "völlig verrückte Idee. Wir wissen nicht mal, wie viel Zeit wir noch haben."
Doch er sagt Ja und genießt die Verlobung bei romantischem Kerzenschein auf der Couch.
AWZ: Tränen unterm Weihnachtsbaum in der Steinkamp-Villa
In der Steinkamp-Villa denken alle an den weiterhin im Koma liegenden Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64).
Simone (Tatjana Clasing, 61) weilt auf Mallorca, wo sie bei einem Treppensturz einen Rippenbruch erlitten hatte und nicht nach Essen zurückreisen kann.
Vanessa (Julia Augustin, 38) weint - getröstet von Nathalie und Maximilian - unterm Weihnachtsbaum. Sie hofft weiter inständig, dass ihr Papa ein Spenderherz erhält - vielleicht ja tatsächlich von Jan, der seine Bereitschaft schon erklärt hatte?
TV-Tipp: In der Weihnachtswoche läuft "Alles was zählt" (AWZ) lediglich Montag und Dienstag ab 19.05 Uhr - bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL