Alles was zählt: Diese Entscheidung schockt alle

Essen - " Alles was zählt "-Fans dürfen sich freuen: In der kommenden Woche kehrt mit Nathalie von Altenburg ein Hauptcharakter nach 13 langen Monaten zurück - allerdings aus dramatischen Gründen. Ihr Ex-Mann Maximilian kämpft derweil um sein Leben und Justus Albrecht bringt sogar seine Frau Jennifer Steinkamp gegen sich auf.

Später ruft Yannick seine engsten Vertrauten zusammen. Stiefmutter Daniela (Berrit Arnold, 53) fragt sich, wieso. "Isabelle ist schwanger", könnte sie sich vorstellen. Aber vielmehr verkündet der Notfallsanitäter, dass er Casper erschossen hat und sich der Polizei stellen will.

Imani (Féréba Koné, 34) ist stutzig, dass sich ihr Kollege Yannick kurzfristig Urlaub gönnt. Aber mit Isabelle will er nicht verreisen. Vielmehr trifft er sich in einem Hotel mit Schwägerin Nathalie (Amrei Haardt, 35), die seit Juli 2023 wegen des Eizellen-Schwindels untergetaucht war und deren Hilfe er jetzt braucht.

Isabelle (Ania Niedieck, 40) will ihren Partner nach dessen Notwehr-Tötung von Casper (Bastian Semm, 44) auf andere Gedanken bringen und deswegen mit ihm einen Kurztrip unternehmen.

Kilian (gespielt von Marc Dumitru, 38) fordert gegenüber Yannick (Dominik Flade, 31): "Wir müssen uns alle ruhig verhalten, dann ist die ganze Geschichte bald vorbei. In ein paar Wochen haben wir das Drama hinter uns."

Maximilians OP verläuft zum Glück gut, woraufhin Ben an das Krankenbett seines gerade aus der Narkose erwachten Bruders geht: "Du wolltest mir alles nehmen, was mir wichtig ist: meine Frau, mein Kind, alles. Halt dich ab sofort von meiner Familie fern!"

Kim setzt sie darüber in Kenntnis. "Ist das dein Ernst? Mein Sohn kämpft hier um sein Leben und du kommst mit so einer lächerlichen Entschuldigung?", kann es ihre Schwiegermutter nicht fassen.

Und Simone (Tatjana Clasing, 60) weiß noch gar nicht, was der Auslöser war, dass Ben seinen Bruder gegen einen Transporter gestoßen hat, wodurch dessen Kopf-Aneurysma platzte.

Justus (r.) betont auch gegenüber Richard immer wieder, dass die Auflösung des Eislaufkaders die richtige Entscheidung ist. © RTL/Julia Feldhagen

Simone und Deniz (Igor Dolgatschew, 40) wollten mit ihrem erarbeiteten Show-Konzept und den darin enthaltenen Gewinnprognosen zur Rettung der Eissparte des Steinkamp-Zentrums beitragen. Doch Geschäftsführer Justus könne damit nichts anfangen.

Am Tag des Börsengangs von "Steinkamp Sport und Wellness" setzt er die Eisläuferinnen und -läufer kurz in Kenntnis: "Der Eislaufkader wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Auflösungsverträge erhalten Sie in Kürze."

Alle sind geschockt, besonders Charlie (Shaolyn Fernandez, 26) ist von der harten Entscheidung ihres Bosses, der gleichzeitig ihre Affäre ist, enttäuscht.

Charlie ist so frustriert, dass sie mit einem Schlüssel einen tiefen Kratzer in Justus' Cabrio ritzt - und die Affäre mit ihm beenden will. Wird sie Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) gegenüber dichthalten?