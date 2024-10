Alles was zählt: Blutiger Schock! "Sie ist in die Schiffsschraube geraten!"

Essen - Bei "Alles was zählt" gibt es in der neuen Woche schlechte News für Yannick Ziegler, der seine mehrjährige Haftstrafe wegen Totschlags absitzt. Matteo Borazio denkt sich eine schauderhafte Geschichte um den angeblichen Tod von Valeas Mutter aus. Und in Abwesenheit von Justus Albrecht stehen Lucie Ziegler die Haare zu Berge.

ACHTUNG, SPOILER!