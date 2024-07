Alles was zählt: Horror für Jenny! DARAN denkt Justus mit Charlie

Essen - Neue Woche, neue spannende Geschichten bei " Alles was zählt "! In der RTL-Soap lassen die Neu-Rentner Simone und Richard Steinkamp allmählich ihren Job los. Nachfolger Justus Albrecht fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle - und durchlebt ein Gefühlschaos wegen Charlotte "Charlie" Beer.

Dr. Paola Finkenberg (Nadine Klein, 38) sieht keine Rückfallgefahr bei Casper: "Herr Seitz hat die Chance auf ein normales Leben verdient." In einem Gespräch mit ihrem Patienten versucht er sie zu beeinflussen, macht auf unschuldig. Was führt er im Schilde?

Imani (Féréba Koné, 33) ist deshalb sauer auf Tom. Sie sagt aber auch Yannick, dass Casper in Behandlung ist und ihn solche Wutausbrüche triggern könnten. "Der Typ ist krank und seine Behandlung schlägt bei ihm nicht an. Er verarscht seine Therapeutin und sie fällt auf ihn rein", ist der Notfallsanitäter sicher.

Justus (3.v.r.) wird als neuer und alleiniger Geschäftsführer verkündet. © RTL/Julia Feldhagen

Im Steinkamp-Zentrum wird eine kurzfristige Mitarbeiter-Versammlung einberufen, in der Simone und Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) verkünden, in den Ruhestand zu gehen und die alleinige Geschäftsführung an Justus (Matthias Brüggenolte, 45) abzugeben.

Als eine der ersten Amtshandlungen macht Justus Deniz klar, dass die Eiskunst-Läuferinnen verstärkt an Wettkämpfen teilnehmen sollen, um sich und den Kader ins Rampenlicht zu stellen und Preisgelder abzusahnen. "Simone hätte so was niemals zugelassen", so der Coach, der prompt einen Einlauf verpasst bekommt: "Simone ist raus. Ich bin jetzt hier - alleine!"

Leyla (Suri Abbassi, 29) wundert sich über die Blicke, die Kollegin Charlie (Shaolyn Fernandez, 26) ihrem gemeinsamen Chef Justus zuwirft. Die Läuferin scheint ein Auge auf ihn geworfen zu haben. So sind zumindest die eifersüchtigen Blicke in Richtung seiner Ehefrau Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) zu erklären.

Und tatsächlich denkt sogar Justus bei Charlies Anblick an einen Kuss mit der Sportlerin. Wird er geschehen?