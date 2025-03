Alles was zählt: Richard erwacht aus Koma - dann folgt das Unvorstellbare!

Essen - Bei " Alles was zählt " eskaliert ein Streit zwischen Jennifer und Simone Steinkamp und endet in einer Körperverletzung. Ben stößt ihre Stiefmutter mit einer beruflichen Idee vor den Kopf. Und Imani Okana gerät mit ihrem Widersacher Johannes Hagedorn aneinander.

Simone am Krankenbett beim im Koma liegenden Richard. © RTL/Julia Feldhagen

Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 61) wacht an Richards (Silvan-Pierre Leirich, 63) Krankenbett: "Du schaffst das, ich liebe dich, ich brauche dich", flüstert sie ihm leise zu.

Noch immer ist sie sauer auf Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 43), in deren Gegenwart Richard den Herzinfarkt erlitten hatte, als sie ihm von ihrer Schuld beichtete. "Hier war alles gut. Kein Mensch hätte jemals erfahren, was wirklich passiert ist!"

Brandstifterin Jenny kontert: "Papa hatte keinen Herzinfarkt, weil ich gestanden hab', sondern weil er erkannt hat, wie widerwärtig du bist." Simone rutscht die Hand aus, sie scheuert ihrer Tochter eine. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Jenny möchte mit Stieftochter Luisa aus der Villa ziehen. "Ich trage das nicht mehr. Ich ertrage dich nicht mehr", sagt sie ihrer Mutter.

So sehr sich Simone freut, dass Richard aus dem Koma erwacht, so hart ist das, was er ihr mit gebrechlicher Stimme sagt: "Geh weg, hau ab!"