Baby-Hammer bei "Alles was zählt"-Star Jasmin Minz: Steigt sie jetzt aus der Serie aus?

"Alles was zählt"-Star Jasmin Minz (31) ist erneut schwanger. © Bildmontage: Instagram/jasmin.minz.official (Screenshots)

In der RTL-Soap hatte sich die Bielefelderin den Traum von einer eigenen kleinen Familie schon vor Jahren erfüllt. Im realen Leben dauerte es ein wenig länger. Bevor sie vor zwei Jahren einen gesunden Jungen zur Welt brachte, erlitt sie eine Fehlgeburt.

Jetzt ist Jasmin erneut schwanger. Mit einem Foto, das sie mit einem kleinen Babybauch zeigt, ließ die Schauspielerin, die bei "AWZ" die Rolle der Kim Steinkamp verkörpert, die erneute Baby-Bombe platzen.

"Die letzten Wochen war es etwas still hier, wegen sehr müde und so. Well, jetzt wisst ihr warum. Baby No. 2 is coming!", schrieb die Wahl-Kölnerin zu dem süßen Schnappschuss. Weitere Details verriet sie im Rahmen des Posts nicht.

Gegenüber "Bunte" plauderte Jasmin dann aber doch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen und offenbarte dabei unter anderem, dass sie sich bereits im fünften Monat ihrer Schwangerschaft befinde.

Demnach kommt der neue Erdling also noch in diesem Jahr auf die Welt. Zudem betonte die 31-jährige TV-Bekanntheit: "Es ist ein geplantes und absolut gewünschtes Kind, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht."