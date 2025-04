Sensation nach Drama-Ausstieg: Er kehrt zu "Alles was zählt" zurück

Köln - Sensationelle News aus dem " Alles was zählt "-Kosmos: Dominik Flade steht nach seinem dramatischen Ausstieg plötzlich wieder für die RTL-Daily-Soap vor der Kamera!

Schauspieler Dominik Flade (33) kehrt am 6. Juni in seiner Rolle als Yannick Ziegler zu "Alles was zählt" zurück. © Instagram/domflade (Screenshot)

Den vorerst letzten Auftritt in seiner Rolle als Yannick Ziegler hatte der 33-jährige Schauspieler am 8. September 2024. Da er damals nicht den Serientod starb, stand die Tür für ein mögliches Comeback am Set jederzeit offen.

Seine Figur wanderte lediglich ins Gefängnis, nachdem sie für den Mord an Casper, dem Stalker von Serienliebe Isabelle (Anja Niedieck, 41), zu acht Jahren Haft verurteilt worden war. Jetzt taucht Yannick plötzlich wieder in Essen auf …

"Yannick ist zurück, weil er hat noch eine Kleinigkeit mit Isabelle zu klären", erklärte Flade in einem RTL-Interview zu den Hintergründen für seinen Gastauftritt. Was das genau bedeutet, verrät er nicht. So viel steht fest: Es dürfte emotional werden!

Schwer fiel ihm der Wiedereinstieg nicht. "Alle waren so nett zu mir und haben mich mit offenen Armen empfangen. Es fühlt sich einfach wie ein Homecoming an", stellte der 33-Jährige klar. Für ihn sei der Dreh dennoch "ein besonderes Erlebnis" gewesen.