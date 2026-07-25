Alles was zählt: Im Doppelpack gegen den Erzfeind!
Essen - Wie wollen Ben und Maximilian ihren Erzfeind Kilian loswerden? Diese und weitere spannende Fragen werden in der neuen Woche bei "Alles was zählt" geklärt.
ACHTUNG, SPOILER!
AWZ: Vanessa verteidigt Kilian - und sitzt in seiner Falle
Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 49) ist weiter fest davon überzeugt, dass Erzfeind Kilian (Marc Dumitru, 40) eine Mission verfolgt: Über eine Hochzeit mit Gabriella (Bianca Hein, 50) an die Firma zu kommen.
"Ich sehe, wie sie miteinander umgehen. Die lieben sich", hat Vanessa (Julia Augustin, 38) dagegen beobachtet.
Klar ist: Maximilian und Ben (Jörg Rohde, 42) sitzen im selben Boot. Sie wollen Kilian loswerden. Und das vor der anstehenden Hochzeit.
Auch Vanessa verscherzt es sich mit Kilian. Sie beschwert sich gegenüber einer Kollegin im St. Vinzenz über die aus ihrer Sicht untragbaren Arbeitsbedingungen. Jemand filmt den Ausraster - und der geht viral. Kilian ist fassungslos, kündigt Konsequenzen an. Er hat sie in der Falle, denn er soll das Beste im Scheidungszoff mit Christoph herausholen.
Vanessa soll in einem vorbereiteten Statement Abstand von ihren Äußerungen nehmen. Doch die hochtrabenden Sätze missfallen ihr.
Alles was zählt: Lucie im Gefühls-Chaos
Lucie (Julia Wiedemann, 30) spürt wieder ein Kribbeln in ihrem gelähmten Bein. Kann sie bald wieder normal laufen?
Sie wundert sich zudem, dass Thilo (Jan Kampmann, 38) angeblich eifersüchtig wegen ihres Umgangs mit Nick (Raphael Kalkowski, 27) sein soll. Schließlich laufe mit dem Masseur nichts.
"Ich mag Thilo", sagt sie zu Leyla (Suri Abbassi, 31). "Aber keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, weiß nicht, wie ich mit ihm reden soll. Ich will ihn auch nicht verletzen."
Gleichzeitig platzt Thilos Traum von den Paralympics. Die Check-up-Werte des Rollstuhlfahrers lassen ein intensives Training nicht zu. Trainer Deniz (Igor Dolgatschew, 42) muss sich von dem Sportler trennen.
Neue Folgen "Alles was zählt" (AWZ) laufen in der kommenden Woche von Montag bis Freitag ab 19.05 Uhr bei RTL - oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL