Alles was zählt: Im Doppelpack gegen den Erzfeind!

Essen - Wie wollen Ben und Maximilian ihren Erzfeind Kilian loswerden? Diese und weitere spannende Fragen werden in der neuen Woche bei " Alles was zählt " geklärt.

Ben will Kilian loswerden. © RTL

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 49) ist weiter fest davon überzeugt, dass Erzfeind Kilian (Marc Dumitru, 40) eine Mission verfolgt: Über eine Hochzeit mit Gabriella (Bianca Hein, 50) an die Firma zu kommen.

"Ich sehe, wie sie miteinander umgehen. Die lieben sich", hat Vanessa (Julia Augustin, 38) dagegen beobachtet.

Klar ist: Maximilian und Ben (Jörg Rohde, 42) sitzen im selben Boot. Sie wollen Kilian loswerden. Und das vor der anstehenden Hochzeit.

Auch Vanessa verscherzt es sich mit Kilian. Sie beschwert sich gegenüber einer Kollegin im St. Vinzenz über die aus ihrer Sicht untragbaren Arbeitsbedingungen. Jemand filmt den Ausraster - und der geht viral. Kilian ist fassungslos, kündigt Konsequenzen an. Er hat sie in der Falle, denn er soll das Beste im Scheidungszoff mit Christoph herausholen.

Vanessa soll in einem vorbereiteten Statement Abstand von ihren Äußerungen nehmen. Doch die hochtrabenden Sätze missfallen ihr.